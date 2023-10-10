УЕФА официально определил страны, где состоятся Евро-2028 и Евро-2032
Исполнительный комитет УЕФА объявил хозяев чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов, которые состоятся в Британии – Ирландии и Италии – Турции соответственно
Об этом говорится на официальной странице УЕФА на платформе X.
Следовательно, в 2028 году европейское первенство пройдет в Великобритании и Ирландии. Предлагаемые места проведения включают: Белфаст, Бирмингем, Кардифф, Дублин, Глазго, Ливерпуль, 2 стадиона в Лондоне, Манчестер и Ньюкасл.
????????➕???????? CONFIRMED: #EURO2028 будет брать место в Великобритании и Испании!— UEFA (@UEFA) October 10, 2023
Предоставленные мероприятия включают Белфаст, Бирмингем, Кардифф, Dublin, Гласгов, Ливерпуль, Лондон (x2) Манчестер и Ньюкасл.
Отличия к нашим confirmated hosts! pic.twitter.com/elnLbjWgam
В 2032 году турнир пройдет в Турции и Италии. Было представлено 20 потенциальных арен, из которых к октябрю 2026 будет выбрано 10 (по пять от каждой страны).
????????➕???????? Congratulations to Italy and Türkiye, co-hosts of #EURO2032 !— UEFA (@UEFA) October 10, 2023
Из joint bidders были представлены 20 потенциальных host stadiums, из которых 10 были бы chosen, пять за августом, по Октябрь 2026. pic.twitter.com/HYonnztmHc
Отметим, что Евро-2024 будет проведено в Германии.
- Также сегодня, 10 октября, УЕФА отменил решение о разрешении российским командам возрастной категории U17 участвовать в своих соревнованиях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.66Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное