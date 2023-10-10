УЕФА официально определил страны, где состоятся Евро-2028 и Евро-2032

Об этом говорится на официальной странице УЕФА на платформе X.

Следовательно, в 2028 году европейское первенство пройдет в Великобритании и Ирландии. Предлагаемые места проведения включают: Белфаст, Бирмингем, Кардифф, Дублин, Глазго, Ливерпуль, 2 стадиона в Лондоне, Манчестер и Ньюкасл.

????????➕???????? CONFIRMED: #EURO2028 будет брать место в Великобритании и Испании!



Предоставленные мероприятия включают Белфаст, Бирмингем, Кардифф, Dublin, Гласгов, Ливерпуль, Лондон (x2) Манчестер и Ньюкасл.



Отличия к нашим confirmated hosts! pic.twitter.com/elnLbjWgam — UEFA (@UEFA) October 10, 2023

В 2032 году турнир пройдет в Турции и Италии. Было представлено 20 потенциальных арен, из которых к октябрю 2026 будет выбрано 10 (по пять от каждой страны).

????????➕???????? Congratulations to Italy and Türkiye, co-hosts of #EURO2032 !



Из joint bidders были представлены 20 потенциальных host stadiums, из которых 10 были бы chosen, пять за августом, по Октябрь 2026. pic.twitter.com/HYonnztmHc — UEFA (@UEFA) October 10, 2023

Отметим, что Евро-2024 будет проведено в Германии.