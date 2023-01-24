УЕФА не вернет российские клубы в еврокубки до конца войны РФ против Украины, - Sky News
УЕФА не будет допускать российские футбольные клубы и сборную к международным соревнованиям, пока продолжается агрессия РФ против Украины, и отберет у Казани матч за Суперкубок Европы-2023
Об этом сообщает Sky News .
По данным британского телеканала, российские команды останутся отстранены от европейских соревнований, поскольку война РФ против Украины продолжается.
Кроме того, Россию также лишат права проведения матча за Суперкубок УЕФА, в котором в августе 2023 года в Казани должен был сыграть победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В Союзе европейских футбольных ассоциаций придерживаются позиции не возвращать российские клубы и сборные до тех пор, пока держит война РФ против Украины.
В то же время в УЕФА выразили желание обсудить общее состояние российского футбола, чтобы приготовиться к возвращению команд из РФ после того, как война закончится.
Российские клубы и сборная были отстранены от международных соревнований в феврале 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- 2 мая 2022 года УЕФА отстранил все российские команды и сборные от турниров в сезоне 2022/2023.
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