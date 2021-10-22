УЕФА не даст сборным Украины и России встретиться в плей-офф ЧМ-2022
УЕФА разведет сборные Украины и России в плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2022 по футболу
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
По условиям жеребьевки стыковых матчей, в которых 12 европейских сборных разыграют три путевки на чемпионат мира-2022, сборная Украины не сможет сыграть против России при условии, что обе команды выйдут в этот раунд. Соответствующее решение было принято УЕФА и утверждено ФИФА.
Кроме того, при необходимости разведут Армению и Азербайджан, Гибралтар и Испанию, Косово и Боснию и Герцеговину, Косово и Сербию.
Жеребьевка плей-офф ЧМ-2022 состоится 26 ноября в Цюрихе (Швейцария). Матчи плей-офф запланированы на март 2022 года. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря следующего года.
Сборная Украины перед заключительным матчем группового раунда отбора ЧМ-2022 против боснийцев, который состоится 16 ноября в Зенице, имеет 9 очков и занимает в группе D второе место. Боснийцы с 7 пунктами четвертые. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан набрал 3 очка и замыкает турнирную таблицу.
- Напомним, 19 октября УЕФА развел сборные Украины и России по футзалу по разным группам после того, как жребий свел их в одном квартете в финальной части чемпионата Европы-2022.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.47
-
EUR
Покупка 30.39Продажа 30.77
- Актуальное
- Важное