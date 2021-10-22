УЕФА не даст сборным Украины и России встретиться в плей-офф ЧМ-2022

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

По условиям жеребьевки стыковых матчей, в которых 12 европейских сборных разыграют три путевки на чемпионат мира-2022, сборная Украины не сможет сыграть против России при условии, что обе команды выйдут в этот раунд. Соответствующее решение было принято УЕФА и утверждено ФИФА.

Кроме того, при необходимости разведут Армению и Азербайджан, Гибралтар и Испанию, Косово и Боснию и Герцеговину, Косово и Сербию.

Жеребьевка плей-офф ЧМ-2022 состоится 26 ноября в Цюрихе (Швейцария). Матчи плей-офф запланированы на март 2022 года. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря следующего года.

Сборная Украины перед заключительным матчем группового раунда отбора ЧМ-2022 против боснийцев, который состоится 16 ноября в Зенице, имеет 9 очков и занимает в группе D второе место. Боснийцы с 7 пунктами четвертые. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан набрал 3 очка и замыкает турнирную таблицу.