Об этом сообщает официальный twitter "Шахтера".

Матч в Германии окончился победой донецкого "Шахтера" со счетом 4:1. Перед встречей букмекеры считали "Лейпциг" безоговорочным фаворитом и давали на выигрыш украинцев унизительный коэффициент 8,90.

Украинец Марьян Швед провел на футбольном поле 62 минуты и оформил дубль. По версии УЕФА, форвард стал лучшим игроком матча.

Этим летом 25-летний воспитанник львовских "Карпат" перешел в "Шахтер" из бельгийского "Мехелена" за 1 млн евро. За свою карьеру Швед также успел поиграть за испанскую "Севилью" и шотландский "Селтик".

Кроме немецкого клуба, соперниками "Шахтера" по группе F являются мадридский "Реал" и "Селтик", которые в 1-м туре сыграли 3:0 в пользу испанцев.

В следующем туре "Шахтер" сыграет против "Селтика". Матч состоится 14 сентября.

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