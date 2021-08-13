УЕФА назвал претендентов на звание лучших игроков Лиги чемпионов
УЕФА назвал имена номинантов на звание лучших игроков прошлого сезона Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
По итогам сезона 2020-2021 будут определены лучший вратарь, защитник, полузащитник и нападающий Лиги чемпионов.
В прошлом сезоне победу в ЛЧ получил лондонский "Челси".
Претенденты на награды:
Вратарь: Куртуа ("Реал", Испания), Эдуард Менди ("Челси", Англия), Эдерсон ("Манчестер Сити")
Защитник: Сезар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигер ("Челси", Англия)
Полузащитник Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Жоржиньо ("Челси", Англия), Н’Гола Канте ("Челси", Англия)
Нападающий Роберт Левандовски ("Бавария", Германия), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Эрлинг Холланд ("Боруссия" Дортмунд, Германия)
- 11 августа в матче за Суперкубок УЕФА английский "Челси" победил испанский "Вильярреал".
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