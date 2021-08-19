УЕФА назвал претендентов на звание лучшего тренера года

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .



УЕФА номинировал на награду Хосепа Гвардиолу ( "Манчестер Сити"), Роберто Манчини (сборная Италии) и Томаса Тухеля ( "Челси").



Под руководством Манчини сборная Италии выиграла Евро-2020. "Челси" Тухеля выиграл Лигу чемпионов, а Гвардиола впервые в истории вывел "Манчестер Сити" в финал Лиги чемпионов, выиграл АПЛ и Кубок английской лиги.



Имя лучшего тренера, лучшего футболиста, лучшей футболистки объявят на жеребьевке группового этапа 26 августа в Стамбуле.

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