УЕФА назвал претендентов на звание лучшего тренера года
УЕФА объявил тройку претендентов на приз лучшего тренера сезона 2020/21
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
УЕФА номинировал на награду Хосепа Гвардиолу ( "Манчестер Сити"), Роберто Манчини (сборная Италии) и Томаса Тухеля ( "Челси").
Под руководством Манчини сборная Италии выиграла Евро-2020. "Челси" Тухеля выиграл Лигу чемпионов, а Гвардиола впервые в истории вывел "Манчестер Сити" в финал Лиги чемпионов, выиграл АПЛ и Кубок английской лиги.
Имя лучшего тренера, лучшего футболиста, лучшей футболистки объявят на жеребьевке группового этапа 26 августа в Стамбуле.
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