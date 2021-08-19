УЕФА назвал претендентов на звание лучшего футболиста года
УЕФА объявил тройку претендентов на приз лучшего футболиста сезона-2020/21
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
УЕФА номинировал на награду Кевина Де Брюйне ( "Манчестер Сити"), нгола Канте и Жоржиньо (оба - "Челси").
Канте и Жоржиньо в составе "Челси" выиграли Лигу чемпионов, а итальянец еще и победил на Евро-2020. Де Брюйне впервые в истории вывел "Манчестер Сити" в финал Лиги чемпионов, выиграл АПЛ и Кубок английской лиги.
Имя лучшего тренера, лучшего футболиста, лучшей футболистки объявят на жеребьевке группового этапа 26 августа в Стамбуле.
- 19 августа УЕФА объявил тройку претендентов на приз лучшего тренера сезона 2020/21.
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