УЕФА назвал лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов
Защитник "Аякса" Блинд признан лучшим футболистом 3-го тура Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
УЕФА провели голосование, где болельщики выбрали лучшего игрока 3-го тура Лиги чемпионов сезона 2021/22. Болельщики отдали больше всего голосов защитнику "Аякса" Дейли Блинд.
Блинд забил и отдал результативную передачу в матче с дортмундской "Боруссией". В борьбе за звание лучшего игрока тура защитник опередил голкипера "Ливерпуля" Алиссона, защитника "Спортинга" Себастьяна Коатеса и полузащитника "Зальцбурга" Ноа Окафора.
- Напомним, 20 октября, в 3-м туре Лиги чемпионов "Динамо" уступило в гостях испанской "Барселоне" .
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