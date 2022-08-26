Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА вручил индивидуальные награды за сезон 2021/22 – звание лучшего тренера, футболиста и футболистки года.

Лучшим тренером признали Карло Анчелотти. Итальянский специалист "Реала" обошел Пепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" и Юргена Клоппа из "Ливерпуля". В прошлом сезоне Анчелотти выиграл Лигу чемпионов.

Карим Бензема – лучший футболист сезона. Французский форвард "Реала" обошел своего одноклубника Тибо Куртуа и хавбека "Ман Сити" Кевина де Брюйне.

Алексия Путельяс из "Барселоны" второй раз подряд была признана лучшей футболисткой сезона.

В турецком Стамбуле состоялась жеребьевка Лиги чемпионов

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