УЕФА назвал имя лучшего футболиста сезона
Французский форвард "Реала" Карим Бензема признан лучшим футболистом сезона 2021/22
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА вручил индивидуальные награды за сезон 2021/22 – звание лучшего тренера, футболиста и футболистки года.
Лучшим тренером признали Карло Анчелотти. Итальянский специалист "Реала" обошел Пепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" и Юргена Клоппа из "Ливерпуля". В прошлом сезоне Анчелотти выиграл Лигу чемпионов.
Карим Бензема – лучший футболист сезона. Французский форвард "Реала" обошел своего одноклубника Тибо Куртуа и хавбека "Ман Сити" Кевина де Брюйне.
Алексия Путельяс из "Барселоны" второй раз подряд была признана лучшей футболисткой сезона.
- В турецком Стамбуле состоялась жеребьевка Лиги чемпионов
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