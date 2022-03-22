УЕФА намерено запретить трансляцию матчей футбольных сборных в России
УЕФА решил запретить трансляцию матчей сборных, проходящих под его эгидой, в РФ из-за российской вооруженной агрессии против Украины
Об этом сообщает Yahoo! Sports!
Союз европейских футбольных ассоциаций работает над разрывом контракта на трансляцию в России матчей сборных. Если это удастся сделать, то запрет коснется игр, которые состоятся на этой неделе – товарищеских встреч сборной Англии с Кот-д'Ивуаром и Швейцарией.
Права на показ матчей под эгидой УЕФА в РФ принадлежат "Матч ТВ".
Ранее в России запретили показ матчей чемпионата Англии по футболу. В настоящее время идет работа и по расторжению контракта на трансляцию игр Кубка Англии.
- Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские национальные и клубные команды от международных соревнований из-за вооруженной агрессии РФ против Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.44Продажа 33.22
- Актуальное
- Важное