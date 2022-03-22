УЕФА намерено запретить трансляцию матчей футбольных сборных в России

Об этом сообщает Yahoo! Sports!

Союз европейских футбольных ассоциаций работает над разрывом контракта на трансляцию в России матчей сборных. Если это удастся сделать, то запрет коснется игр, которые состоятся на этой неделе – товарищеских встреч сборной Англии с Кот-д'Ивуаром и Швейцарией.

Права на показ матчей под эгидой УЕФА в РФ принадлежат "Матч ТВ".

Ранее в России запретили показ матчей чемпионата Англии по футболу. В настоящее время идет работа и по расторжению контракта на трансляцию игр Кубка Англии.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские национальные и клубные команды от международных соревнований из-за вооруженной агрессии РФ против Украины.

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