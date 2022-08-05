УЕФА наказал "Фенербахче", болельщики которого скандировали "Путин" во время матча с "Динамо"
Дисциплинарный комитет УЕФА наказал турецкий "Фенербахче" из-за поведения фанатов в домашнем матче ЛЧ против "Динамо"
Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
После гола Виталия Буяльского турецкие болельщики скандировали на стадионе Стамбула: "Ла-ла-ла, Владимир Путин". Комитет УЕФА предупредил "Фенербахче" из-за ненадлежащего поведения команды.
В результате наказания турецкий клуб оштрафовали на 50 тыс. евро и приняли постановление о частичном закрытии трибун на следующем домашнем матче еврокубков.
Официальная причина от УЕФА – "бросание предметов и озвучивание провокационного сообщения оскорбительного характера, то есть непозволительные возгласы".
- 27 июля во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило турецкое "Фенербахче".
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не пришел на пресс-конференцию после матча с "Фенербахче" из-за выкриков турецких фанатов о Владимире Путине во время игры.
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