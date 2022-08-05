Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

После гола Виталия Буяльского турецкие болельщики скандировали на стадионе Стамбула: "Ла-ла-ла, Владимир Путин". Комитет УЕФА предупредил "Фенербахче" из-за ненадлежащего поведения команды.

В результате наказания турецкий клуб оштрафовали на 50 тыс. евро и приняли постановление о частичном закрытии трибун на следующем домашнем матче еврокубков.

Официальная причина от УЕФА – "бросание предметов и озвучивание провокационного сообщения оскорбительного характера, то есть непозволительные возгласы".