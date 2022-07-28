УЕФА начал расследование из-за поведения фанатов "Фенербахче"
УЕФА начал дисциплинарное расследование действий турецких фанатов в ответном матче второго раунда квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Фенербахче" и "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
УЕФА начал дисциплинарное расследование действий турецких фанатов в ответном матче второго раунда квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Фенербахче" и "Динамо", в котором киевская команда победила 2:1 и вышла в следующий этап отбора.
В ходе матча фанаты стамбульского клуба начали скандировать имя президента РФ.
"В соответствии со статьей 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА инспектор по этике и дисциплине проведет дисциплинарное расследование предполагаемого неправомерного поведения болельщиков "Фенербахче" во время второго матча квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА-2022/23. ", - говорится в официальном заявлении УЕФА.
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