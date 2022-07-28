УЕФА начал расследование из-за поведения фанатов "Фенербахче"

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

УЕФА начал дисциплинарное расследование действий турецких фанатов в ответном матче второго раунда квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Фенербахче" и "Динамо", в котором киевская команда победила 2:1 и вышла в следующий этап отбора.

В ходе матча фанаты стамбульского клуба начали скандировать имя президента РФ.

"В соответствии со статьей 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА инспектор по этике и дисциплине проведет дисциплинарное расследование предполагаемого неправомерного поведения болельщиков "Фенербахче" во время второго матча квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА-2022/23. ", - говорится в официальном заявлении УЕФА.

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27 июля во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило турецкое "Фенербахче".

Луческу бойкотировал пресс-конференцию после игры с "Фенербахче" из-за скандирования турецких фанатов о Путине.

МИД Украины ответил фанатам "Фенербахче", скандировавшим "Владимир Путин" в матче против "Динамо": "Радимся быть на стороне победителей".

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