УЕФА изобразил Крым украинским во время презентации Евро-2024

Об этом сообщает официальный Instagram УЕФА.



Вчера, 5 октября, УЕФА официально представил бренд, логотип и слоган Евро-2024. В Instagram они выложили ролик, где была изображена карта Европы. На ней Крым изображен под украинским флагом.



Логотип турнира воссоздан благодаря флагам 55 ассоциаций-членов УЕФА и их цветах, а также форме крыши Олимпийского стадиона Берлина.



Матчи чемпионата Европы 2024 пройдут в июне-июле 2024 года. Турнир будет играть в 10 городах Германии - Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте. Арены во всех городах построены и уже функционируют.



Видео УЕФА:

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb