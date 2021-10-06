УЕФА изобразил Крым украинским во время презентации Евро-2024
Во время презентации Евро-2024 УЕФА изобразил на карте Крым цветами Украины
Об этом сообщает официальный Instagram УЕФА.
Вчера, 5 октября, УЕФА официально представил бренд, логотип и слоган Евро-2024. В Instagram они выложили ролик, где была изображена карта Европы. На ней Крым изображен под украинским флагом.
Логотип турнира воссоздан благодаря флагам 55 ассоциаций-членов УЕФА и их цветах, а также форме крыши Олимпийского стадиона Берлина.
Матчи чемпионата Европы 2024 пройдут в июне-июле 2024 года. Турнир будет играть в 10 городах Германии - Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте. Арены во всех городах построены и уже функционируют.
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