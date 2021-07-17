УЕФА изменил место проведения финала Лиги чемпионов
Финальный матч Лиги чемпионов сезона 2022/2023 перенесли из Мюнхена в Стамбул
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
Исполнительный комитет назначил хозяев на финалы ближайших розыгрышей Лиги чемпионов. Финальный матч ЛЧ-2022/2023 перенесли из Мюнхена (Германия) в Стамбул (Турция) на Олимпийский стадион имени Ататюрка. УЕФА принял такое решение, поскольку финал турнира в 2021 году перенесли из Стамбула в Порту (Португалия) из-за пандемии.
В свою очередь, финал Лиги чемпионов в Мюнхене пройдет в 2025 году. В сезоне 2023/2024, как и было запланировано, финальный матч ЛЧ состоится в Лондоне (Англия) на "Уэмбли".
Финал Лиги чемпионов-2021/2022 состоится в Санкт-Петербурге (Россия).
- Напомним, 14 июля в квалификации Лиги чемпионов на результат впервые повлияла отмена правила выездного гола .
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