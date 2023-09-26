УЕФА допустил к соревнованиям юниорские сборные России: без гимна, флага и формы

Об этом пишет РБК.

Предполагается, что матчи будут проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

Теперь администрация УЕФА должна найти техническое решение, которое позволит включить юниорские сборные России в турниры, даже если их жеребьевка уже проведена.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров УЕФА с февраля 2022 года. Исполком подтвердил, что дисквалификация остальных российских команд (клубов и сборных) останется в силе до окончания конфликта в Украине.

Санкции ФИФА и УЕФА против России

УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах в мае 2022 года. У России также отобрали право на проведение Суперкубка УЕФА, который должен был состояться в августе 2023 года в Казани.

Санкции будут действовать, пока продлится агрессия РФ против Украины. В то же время Россию не исключили из УЕФА и ФИФА.

В июле Украинская ассоциация футбола потребовала УЕФА и ФИФА наказать Российский футбольный союз из-за старта клубов из временно оккупированного Крыма в чемпионате РФ.