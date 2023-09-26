УЕФА допустил к соревнованиям юниорские сборные России: без гимна, флага и формы
Исполнительный комитет УЕФА допустил к международным турнирам юниорские сборные России в возрасте до 17 лет - санкции в отношении других сборных и клубов оставлены в силе
Об этом пишет РБК.
Предполагается, что матчи будут проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.
Теперь администрация УЕФА должна найти техническое решение, которое позволит включить юниорские сборные России в турниры, даже если их жеребьевка уже проведена.
Российские клубы и сборные отстранены от турниров УЕФА с февраля 2022 года. Исполком подтвердил, что дисквалификация остальных российских команд (клубов и сборных) останется в силе до окончания конфликта в Украине.
Санкции ФИФА и УЕФА против России
УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах в мае 2022 года. У России также отобрали право на проведение Суперкубка УЕФА, который должен был состояться в августе 2023 года в Казани.
Санкции будут действовать, пока продлится агрессия РФ против Украины. В то же время Россию не исключили из УЕФА и ФИФА.
В июле Украинская ассоциация футбола потребовала УЕФА и ФИФА наказать Российский футбольный союз из-за старта клубов из временно оккупированного Крыма в чемпионате РФ.
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