УЕФА дисквалифицировал "Ювентус" по еврокубкам
Туринский "Ювентус" не сыграет в еврокубках в сезоне 2023/24
Об этом сообщает официальный сайт "Ювентуса".
УЕФА исключил "Ювентус" из Лиги конференций - третьего по рангу международного клубного турнира Европы. После расследования было установлено, что "Ювентус" нарушил соглашение о соблюдении финансового фейр-плей.
Клуб также оштрафован на 20 млн. евро. С этой суммы 10 млн условны и будут взысканы, если годовая финансовая отчетность клуба за 2023 - 2025 финансовые годы не будет соответствовать требованиям бухгалтерского учета УЕФА.
- Весной 2023 года с "Ювентуса" сняли 10 очков в серии A и покинули клуб без Лиги чемпионов.
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