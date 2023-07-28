УЕФА дисквалифицировал "Ювентус" по еврокубкам

Об этом сообщает официальный сайт "Ювентуса".

УЕФА исключил "Ювентус" из Лиги конференций - третьего по рангу международного клубного турнира Европы. После расследования было установлено, что "Ювентус" нарушил соглашение о соблюдении финансового фейр-плей.

Клуб также оштрафован на 20 млн. евро. С этой суммы 10 млн условны и будут взысканы, если годовая финансовая отчетность клуба за 2023 - 2025 финансовые годы не будет соответствовать требованиям бухгалтерского учета УЕФА.