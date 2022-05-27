УЕФА будет разводить украинские и белорусские клубы на жеребьевках

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Для УЕФА это не новый опыт. Организация с 2014 года разводит российские и украинские команды в еврокубках и матчах сборных. Между собой тоже не играли армянские и азербайджанские коллективы.

Сегодняшнее решение принято для бесперебойного проведения соревнований УЕФА. Безопасность команд, официальных лиц и других участников не может быть гарантирована.

"Исполнительный комитет УЕФА будет оставаться в режиме ожидания, чтобы созвать дальнейшие заседания для переоценки правовой и фактической ситуации по мере ее развития и принятия дальнейших решений в случае необходимости", - говорится в заявлении.