УЕФА будет разводить украинские и белорусские клубы на жеребьевках
Сегодня, 27 мая, УЕФА принял решение также разводить украинские и белорусские команды в своих турнирах
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
Для УЕФА это не новый опыт. Организация с 2014 года разводит российские и украинские команды в еврокубках и матчах сборных. Между собой тоже не играли армянские и азербайджанские коллективы.
Сегодняшнее решение принято для бесперебойного проведения соревнований УЕФА. Безопасность команд, официальных лиц и других участников не может быть гарантирована.
"Исполнительный комитет УЕФА будет оставаться в режиме ожидания, чтобы созвать дальнейшие заседания для переоценки правовой и фактической ситуации по мере ее развития и принятия дальнейших решений в случае необходимости", - говорится в заявлении.
- 20 мая стало известно, что стадион Ак Барс-Арена в Казани не будет принимать матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году.
- Команды из России не будут выступать в турнирах УЕФА в сезоне 2022/2023.
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