"Уэбб" против "Хаббла": ученые NASA показали разницу между снимками космоса телескопов старого и нового образца

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на NASA.

Для сравнения ученые взяли Туманность Киля. На фото слева видно, как эту туманность изображал телескоп "Хаббл", а справа - снимок этой же туманности, но уже в исполнении "Джеймса Уэбба". Разница очень заметна.

Отметим, что "Уэбб" может отображать удаленные объекты, которые в 100 раз слабее тех, которые может увидеть космический телескоп "Хаббл".

Справочно. 25 декабря 2021 года NASA запустило телескоп имени Уэбба стоимостью 10 миллиардов долларов. Телескоп отправили в путешествие на 1,5 миллиона километров. Он состоит из 18 шестиугольных зеркальных частей, объединенных в одно огромное зеркало шириной 6,4 метра. Телескоп был разработан для наблюдения за тусклым светом самых ранних звезд во Вселенной, возраст которых составляет около 13,8 миллиарда лет.

Напомним, в начале июля NASA обнародовало первое фото с телескопа имени Джеймса Уэбба.

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