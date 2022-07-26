"Уэбб" против "Хаббла": ученые NASA показали разницу между снимками космоса телескопов старого и нового образца
Ученые NASA показали, на что способен новый космический телескоп "Джеймс Уэбб", сравнив его снимки со снимками телескопа "Хаббл"
Об этом пишет УНИАН со ссылкой на NASA.
Для сравнения ученые взяли Туманность Киля. На фото слева видно, как эту туманность изображал телескоп "Хаббл", а справа - снимок этой же туманности, но уже в исполнении "Джеймса Уэбба". Разница очень заметна.
Отметим, что "Уэбб" может отображать удаленные объекты, которые в 100 раз слабее тех, которые может увидеть космический телескоп "Хаббл".
Справочно. 25 декабря 2021 года NASA запустило телескоп имени Уэбба стоимостью 10 миллиардов долларов. Телескоп отправили в путешествие на 1,5 миллиона километров. Он состоит из 18 шестиугольных зеркальных частей, объединенных в одно огромное зеркало шириной 6,4 метра. Телескоп был разработан для наблюдения за тусклым светом самых ранних звезд во Вселенной, возраст которых составляет около 13,8 миллиарда лет.
- Напомним, в начале июля NASA обнародовало первое фото с телескопа имени Джеймса Уэбба.
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