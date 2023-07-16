Удвоение поддержки Украины является лучшим способом помощи мировой экономике, - министр финансов США
Министр финансов США Джанет Еллен заявила, что удвоение поддержки Украины в ее защите от России является лучшим способом помощи мировой экономике
Об этом она заявила, выступая на полях саммита министров финансов G20 в Индии, пишет The Guardian.
Она подчеркнула, что ключевой приоритет - удвоение нашей поддержки Украины в ее защите от России.
После того, как Еллен посетила Киев в феврале, она сказала, что собственными глазами увидела большую разницу, которую принесла иностранная помощь как гражданским лицам, так и украинским военным.
"Прекращение этой войны является прежде всего моральным императивом. Но это также лучшее, что мы можем сделать для глобальной экономики", - сказала она.
По ее словам, бюджетная поддержка имеет решающее значение для сопротивления Украины.
"Помогая поддерживать работу экономики и правительства, мы оказываем Украине поддержку, в которой она нуждается, чтобы она могла бороться за свободу и свой суверенитет", - сказала Еллен.
Она добавила, что одной из главных целей Вашингтона является "борьба с попытками России избежать наших санкций".
- Министерство финансов США предостерегло Китай от предоставления России материальной поддержки в войне против Украины и помощи в уклонении от санкций.
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