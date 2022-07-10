Об этом Центр противодействия дезинформации сообщил в телеграме.

Первым фейком является якобы подорожание в несколько раз автомобилей из Евросоюза. На самом деле пошлины, налоги на импорт и растаможку машин вернулись из-за злоупотребления "нулевой" ставкой.

Также дезинформацией является сообщение о том, что европейские продукты выросли в цене, поэтому украинцам придется меньше их потреблять.

"В связи с восстановлением логистических систем, с 1 июля Верховная Рада возобновила налогообложение для ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы товаров. Этот шаг поможет более дешевым товарам от отечественных производителей конкурировать на потребительском рынке", - отметили в Центре при СНБО.

Еще одним фейком является то, что пошлины и налоги приведут только к коррупции. На самом деле, за счет пошлин запланировано пополнять бюджет на минимум 3,5 млрд грн ежемесячно.

"Указанные средства пойдут на поддержку ВСУ и создадут новые рабочие места для граждан, оставшихся без работы во время войны", - отметили в Центре противодействия дезинформации.

30 июня президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене льгот по импорту товаров и авто.

Весной Верховная Рада отменила налоги при импорте товаров, в частности, за растаможку автомобилей. Однако в июне Рада вернула уплату за растаможку авто и налогообложение импортных товаров с 1 июля. С тех пор закон ожидал подписи президента.

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