Энергетики обратились с просьбой сэкономить потребление электроэнергии. Я задумался: на чем же сэкономить? И выяснил, что наша семья почти не потребляет электроэнергии, по крайней мере, по сравнению с рядовыми согражданами. Освещение – ЛЭД, к тому же с регулируемой мощностью, посудомойка работает исключительно ночью, так же программируем стиральную машину. Централизованные горячие поставки давно отключили – пользуемся бойлером, который, конечно, греется ночью, а мы платим половину цены за электричество, потому что у нас есть двухзонный счетчик. Зарядка мобилки, ноутбук – это мизер, который не заслуживает внимания, несмотря на некоторые советы не использовать зарядные устройства в часы пик. Пытаемся включать душ не во время пикового потребления, потому что фен – мощный потребитель энергии. Готовить на электроплите тоже стараемся днем. Поэтому все, что мы смогли сделать для государства и его энергосистемы – отключили саундбар и слушать телек из встроенных динамиков. Все.

На даче еще в прошлом году наклеил на окна энергосберегающую пленку: стоит копейки, почти незаметная, снижает потери тепла очень эффективно. По ощущениям расход газа уменьшился на треть, дом нагревается быстрее, охлаждается медленнее. В сигнализацию встроен термодатчик, показывающий температуру на даче интернетом (цена датчика – доллар). Обычно когда едем в Киев, котел выключаем. Когда вижу, что температура в помещении падает до +5 градусов – включаю электронагреватель через мобильное приложение и вай-фай розетку. Все это стоит копейки и экономит деньги не только нашей семье, но и государству. Удивляет одно: почему власти не проводят энергосберегающую пропаганду? Люди готовы помочь государству, но не знают, как. Почему бы не подготовить простенькие рекомендации на страницу текста и распространять их через СМИ? Уверен, что коллеги такую инициативу радостно поддержат.

А еще есть вопросы гражданской безопасности и обороны. Наверное, после завершения войны в школьной программе будет введен соответствующий курс. Но эти знания нужны сегодня. Следовательно, стоит их распространять прямо сейчас. Не могу понять, почему власти централизованно не проводят осмотры подвалов многоэтажек вместе с руководителями ОСМД, не дают рекомендаций по организации хранилищ: наличие емкости с водой, элементарные вещи для пребывания и ночлега: хоть какие-то доски, на которых можно сидеть или лежать, минимум инструмента: лопата, лом, топор, по возможности – проведение света и установка розетки. Должно быть несколько ведер, по возможности следует организовать запасной выход. Следует осмотреть подвал и предусмотреть блокировку вентиляции, любых щелей. При радиоактивном загрязнении это значительно повысит безопасность. Придется пересидеть в максимально замкнутом хранилище по крайней мере пару дней. Ключи от подвала должны находиться в месте, о котором известно всем жильцам, схема эвакуации – на видном месте. Все это – элементарные вещи, которых, к сожалению, многие не знают, а соответствующие службы не организовали после семи месяцев войны.

Удивляет одно: почему власти не проводят энергосберегающую пропаганду? Люди готовы помочь государству, но не знают, как. Почему бы не подготовить простенькие рекомендации на страницу текста и распространять их через СМИ? Уверен, что коллеги такую инициативу радостно поддержат

Что касается эвакуации с места жительства – это тоже следует планировать. В моей семье все было готово к началу войны. Но нам готовиться долго не приходилось, давно имеем все необходимое: даже при отсутствии бензина или пробки на дорогах мы готовы сесть на велосипед, прицепить на багажники баулы с самым необходимым (спальники, коврики, горелка, газовые баллоны, посуда, сублиматы, туристическая одежда, аптечка) и двинуться прочь от линии фронта. Что делать тем, у кого нет велосипедов, авто и туристических доспехов? Все просто: одеваем удобную обувь, в карман бросаем охапку мозольных пластырей, упаковываем самое необходимое в рюкзак (никаких сумок и чемоданов на колесиках!) и отправляемся в сторону, где безопаснее. Ни при каких обстоятельствах не оставляем домашних животных! Каждый должен иметь дождевик, а лучше держащую влагу куртку (желательный индекс ткани хотя бы 5000 мм водяного столбика).

И пусть вас не пугает медленный способ пешего передвижения. Вряд ли враг сможет наступать быстрее пешехода. А если вы не будете перегружены вещами, то сможете в течение суток преодолеть 20-30-50 и больше километров. Некоторые способны пройти за сутки до ста километров. Адреналин облегчит ваше шествие. Если нет туристической горелки и газового баллона (стоит купить – стоит дешево), в сутки вам хватит нескольких батончиков, горсти орешков и т.д. Следует иметь определенный запас воды. Если успеете – приготовьте чай с сахаром в термосе. Он эффективно восстанавливает силы. Выпьете – сможете выбросить и избавиться от лишнего веса.

Если вы не будете перегружены вещами, то сможете в течение суток преодолеть 20-30-50 и больше километров. Некоторые способны пройти за сутки до ста километров. Адреналин облегчит вашу походку

Дальше можно болтать до беспредела: как ночевать холодной ночью на улице без туристического снаряжения, как избежать желудочных заболеваний при отсутствии питьевой воды. Все это есть в интернете – ищите. Купите то, что по карману и что облегчит вам жизнь, в туристических магазинах. Вчера посетил туристический магазин и увидел там с десяток походных фильтров для воды – на любой кошелек, размером с авторучку. Ажиотажа нет. Не следует свысока относиться к собственной безопасности. Есть бешеного соседа-маньяка, следовательно, всегда должны быть в режиме стенд-бай.

Конечно, мои советы прочтет больше пара тысяч граждан. А об остальном должно позаботиться государство. Подобные советы МЧС и Гражданская оборона, за которую отвечает правительство, должны распространять как можно шире, прежде всего, через национальный телемарафон. Государство оплачивает эти эфиры, пусть разместит госзаказ телевизионщикам на подготовку ликбеза. Наши военные доказали, что умеют защищать государство, гражданские должны научиться беречь свою жизнь.

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Об авторе. Олег Ельцов, журналист

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