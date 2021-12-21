"Удивительно, что Минэнерго не ввело чрезвычайное положение": эксперт заявил, что Украине не хватает газа на случай продолжительных морозов

Об этом он заявил в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"По письму СБУ. Это исключительно попытка надавить на ДТЭК. Есть инициатива введения временных администраций в ТЭС и облэнерго. Это продолжение конфликта Зеленского и Ахметова. Если бы это был серьезный аналитический документ СБУ, там бы тоже был вопрос газа. А там только уголь, как будто других проблем нет. У нас в подземных хранилищах 14, 5 млрд кубов газа. Этого уже не хватает для того, если морозы затянутся или будут на Новый год, на Рождество и на Крещение", - сказал эксперт.



Он добавил, что уже не будет давления поднимать для потребителей соответствующие объемы газа.



"Первый момент – если мы начнем отбирать из транзитной трубы газ и можем попасть в нехорошую историю, когда мы не сможем выполнить свои обязательства по транзиту. Это политический риск. "Газпром" может сразу сказать, что мы воруем газ или скажут лояльнее, что мы ненадежный транзитер, а второй момент – это то, что наше население будет страдать от того, что теплокоммунэнерго (их предупреждает фактически "Нафтогаз" об ограничении поставок газа) не дали 30 млрд грн, которые им обещал Шмигаль за разницу в тарифах. Где эти деньги?Они их должны заплатить и за газ в том числе, я молчу уже о зарплате и технических расходах. Это вина руководства "Нафтогаза"- и Витренко, и Коболева - они не закачали нужные объемы газа в хранилища.Они должны были закачать 9 млрд, а закачали 4,5", - считает Корольчук.



Эксперт отметил, что создался дефицит, газа нет, а купить его невозможно.



"Никто его не продаст, более того даже из подземных хранилищ продаем рядовым европейцам. Украинцы будут экономить, прикручивать, на них будут экономить, давление будут уменьшать. У нас говорят часто о веерных отключениях электроэнергии, пора уже вводить термин газовые веерные отключения. Если давление существенно упадет, то у некоторых людей оборудование такое, что не потянет этого давления. Это кризис, на самом деле. Меня удивляет, что Минэнерго до сих пор не ввело чрезвычайное положение", - подытожил эксперт.

СМИ сообщили , что Служба безопасности Украины предупреждает об угрозах остановки тепло- и электроснабжения населения из-за дефицита угля.

Цена на газ в Европе обновила исторический рекорд, впервые пересечив отметку в $2 тыс.