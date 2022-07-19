Об этом Маркарова заявила в интервью Радио Свобода.

На вопрос, существует ли возможность предоставления Украине ракет с дальностью до 300 км до реактивных систем залпового огня HIMARS, она ответила, что из США обсуждаются все возможности.

"С самого начала этой фазы войны все запросы от украинской стороны направлены не только на то, что нам нужно прямо вот в этот момент на поле боя, но также наши планы и наше понимание, что нам нужно будет в будущем. Поэтому мы обсуждаем с нашими партнерами, я здесь не буду в детали заходить, как мы говорим, лучше мы удивим чем-то россиян на поле боя, но мы обсуждаем все возможности", - сказала Маркарова.

Она добавила, что Украина постоянно работает над тем, чтобы получить новые виды вооружения.

"У нас и министр обороны, и генерал Залужный, очень активно на своем уровне, мы и военный аташат посольства практически на ежедневной основе очень активно работаем над тем, чтобы увеличить как количество того, что мы уже получаем, так и получить новые возможности". Приоритет номер один, который и президент Зеленский, и министр Кулеба ставят перед всеми дипломатами, поэтому больше по количеству и по качеству – это приоритет, над которым мы постоянно работаем", - заверила Маркарова.

18 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что благодаря HIMARS удалось стабилизировать ситуацию на линии фронта.

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