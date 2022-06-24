Удивили пожилые люди, приобщившиеся к сбору средств на народные "байрактары", - блогер Игорь Лаченков
Блогер Игорь Лаченков рассказал, что больше всего удивили украинцы преклонных лет, которые приобщились к сбору средств на народные "байрактары"
Автор телеграм-канала "Лачен пишет" поделился деталями в эфире телеканала " Еспресо".
"На народные "байрактары" донатит не только молодежь, больше удивили пожилые люди, которые сбрасывали и 5, и 10, и 20 грн. Украинская молодежь всегда была в теме донатов. Молодые украинцы всегда донатили. Средства собираем все вместе: молодые украинцы, бабушки и дедушки, студенты, крупный и малый бизнес, иностранцы", - отметил Лаченков.
Блогер добавил, что такого рода сбор средств – легендарный для украинского медиапространства.
"Сбор средств на "байрактары" – это легендарный сбор с точки зрения медиапространства. Это уже всюду в украинском пространстве, но это также увидят и на Западе", – заметил Игорь Лаченков.
- Украинский ведущий, общественный деятель и волонтер Сергей Притула вместе с блогером Игорем Лаченковым за сутки собрали на 2 турецких ударных беспилотника "Байрактар".
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