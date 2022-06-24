Автор телеграм-канала "Лачен пишет" поделился деталями в эфире телеканала " Еспресо".

"На народные "байрактары" донатит не только молодежь, больше удивили пожилые люди, которые сбрасывали и 5, и 10, и 20 грн. Украинская молодежь всегда была в теме донатов. Молодые украинцы всегда донатили. Средства собираем все вместе: молодые украинцы, бабушки и дедушки, студенты, крупный и малый бизнес, иностранцы", - отметил Лаченков.

Блогер добавил, что такого рода сбор средств – легендарный для украинского медиапространства.

"Сбор средств на "байрактары" – это легендарный сбор с точки зрения медиапространства. Это уже всюду в украинском пространстве, но это также увидят и на Западе", – заметил Игорь Лаченков.

Украинский ведущий, общественный деятель и волонтер Сергей Притула вместе с блогером Игорем Лаченковым за сутки собрали на 2 турецких ударных беспилотника "Байрактар".

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