Об этом в эфире Еспресо заявил президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

"Если говорить о сохранении своих сбережений – гривня будет девальвировать. Это точно, поскольку большинство финансовой среды склоняется к точке зрения, что удерживать фиксированный курс, который НБУ зафиксировал 23 февраля, уже не имеет смысла", - сказал он.

По словам эксперта, сейчас в Украине есть два разных курса валют – официальный и курс рынка.

"Мы прогнозируем, что курс будет отпущен, а курс гривни к основным валютам остановится в пределах 40 грн. Нацбанк осуществляет эмиссию, затем идут пополнения за счет золотовалютного резерва. Как людям сохранить деньги – сейчас лучший момент хранить в разных корзинах, это могут быть небольшие суммы в гривне, в долларах и евро. Таким образом вы диверсифицируете риски. Держать пропорциональную сумму сбережений", - добавил Дубас.

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Он добавил, что многие эксперты склоняются к точке зрения, что украинскую гривню нужно постепенно отпускать, чтобы она нашла свой средневзвешенный курс.

"Все, что зафиксировано - имеет негативные последствия. Конечно, в условиях войны эти шаги были взвешены, но сегодня, когда прошло 4 -5 месяцев и часть территорий возвращается к привычной жизни, главный вопрос - это восстановление экономики. Даже если гривня ослабит относительно иностранных валют до 40 грн, все равно после победы в Украине будут очень большие поступления инвестиций. Поэтому украинская гривня может вернуться к предыдущим значениям, потому что есть большие ожидания того, насколько Украина может стать привлекательным инвестиционным центром", - подытожил президент Ассоциации.