Удерживаемый оккупантами в ОРДО украинский политзаключенный Синченко совершил попытку самоубийства и находится в критическом состоянии, - Денисова

Об этом она написала в Телеграмме .



Омбудсман сообщила, что коренной дончанин Григорий Синченко был студентом симферопольского университета, где учился на политологе. После временной оккупации Крыма отказался писать заявление на перевод в российское учреждение высшего образования, за что было отчислено.



В 2016 году мужчина приехал в Донецк, чтобы восстановить документы по инвалидности, поскольку с детства имеет заболевание позвоночника, и 2 декабря был задержан неизвестными вооруженными людьми по обвинению в работе в пользу Украины.



В донецком СИЗО он подвергся пыткам.



"Его подвешивали за наручники, били до потери сознания и пропускали сквозь тело многочисленные разряды тока. Во время одной из пыток получил разрыв легких, что в дальнейшем повлекло за собой туберкулез", - уточнила Людмила Денисова.



Григорий Синченко был уволен во время большого обмена в декабре 2017 года.



"Однако парень решил отомстить за все то, что пришлось пережить в плену и снова уехал в Донецк. Там в октябре 2019 года он устроил акцию против пыток – взорвал станцию сотового оператора "Феникс"", - рассказала омбудсман.



Мужчина выложил видео в YouTube с подписью: "Это сделано с целью привлечь внимание к бесчеловечным пыткам в подвалах МГБ. Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток или фашистская республика останется без связи".



Украинца задержали "сотрудники МГБ Донецка" и во второй раз поместили за решетку. В конце 2020 года Григорий Синченко скрылся оттуда, но через месяц его задержали в третий раз.



"Жестокие пытки довели его до попытки самоубийства. Находясь в полном отчаянии, Григорий собственной кровью написал на стенах камеры СИЗО №5 имя палача - Стас Кошевой", - подчеркнула Уполномоченная Верховной Рады по правам человека.



Она назвала такие действия в отношении украинского политзаключенного нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций в 1949 году о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов в Женевские Конвенции от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод. человека в 1950 году.



"Обращаюсь к координатору от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотты Реландер и руководству МККК в Украине способствовать оказанию медицинской помощи и увольнению Григория Синченко", - написала Людмила Денисова.

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