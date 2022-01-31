Удерживаемый оккупантами в ОРДО украинец Сидоренко болен тяжелой формой диабета и нуждается в немедленном лечении, - Денисова
Украинский политзаключенный Андрей Сидоренко, заключенный в оккупированной Макеевке, находится в критическом состоянии
Об этом сообщает омбудсман Людмила Денисова .
Оккупанты задержали Андрея Сидоренко 2 января 2018 года, когда тот возвращался из Киева в временно оккупированный Донецк. С мешком на голове мужчину вывезли в неизвестном направлении. Долгое время родные не имели никакой связи с Андреем Сидоренко.
Позже стало известно, что украинца удерживали в подвале донецкого СИЗО №5.
В августе 2020 года его приговорили за "шпионаж" к 10 годам лишения свободы.
Андрей Сидоренко болеет сложной формой сахарного диабета, вследствие чего постепенно теряет зрение. Из-за артрита суставов он страдает от сильной боли и атрофии ног.
В колонии украинцу не оказывают никакой медицинской помощи. Действуют только лекарства, которые передают родные, однако они не всегда попадают в него.
"Все вышеназванные действия в отношении Андрея Сидоренко являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенциях от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года", - подчеркнула Людмила Денисова.
Омбудсман обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине и координатору ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотты Реландер срочно совершить визит к Андрею Сидоренко, способствовать его немедленному увольнению и оказанию медицинской помощи.
Учитывая критическое состояние украинца, Людмила Денисова настаивает на скорейшем увольнении мужчины.
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