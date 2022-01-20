Удерживаемый оккупантами в ОРДО украинец Ковальчук имеет серьезные проблемы со здоровьем и не получает медицинского обследования, - Денисова
Украинец Богдан Ковальчук, которого несовершеннолетним заключили в тюрьму "МГБ ДНР", имеет серьезные проблемы с легкими и требует обследования врачом
Об этом сообщает Офис омбудсмана.
Богдану Ковальчуку не было 18 лет, когда 31 августа 2016 года его вместе с пятью несовершеннолетними друзьями похитили из временно оккупированного города Ясиноватая Донецкой области.
Оккупанты обвинили подростков в подрывной деятельности, сотрудничестве с СБУ и подрывах автомобилей и "отделения милиции ДНР".
"На протяжении более пяти лет гражданин Украины прошел пыточные "МГБ ДНР", но ни разу не пожаловался на пытки и издевательства, которые ему пришлось пережить", - отметила омбудсман.
Несмотря на требования Украины освободить ребят, в июле 2018 года "Верховный суд ДНР" осудил их за "терроризм" на срок 10-15 лет.
Сейчас Богдан отбывает 10-летний срок незаконного заключения в Торезской исправительной колонии № 28. Из своих 23 лет почти 6 он ждет освобождения.
В преддверии взаимного освобождения 29 декабря 2019 года ребятам и родителям предложили в обмен на "помилование" не переходить на подконтрольную украинскому правительству территорию. Согласились все кроме Богдана Ковальчука. Он мотивировал решение тем, что не может изменить своим принципам свободы, правды и преданности Родине.
Родные сообщают, что у Богдана Ковальчука серьезные проблемы с легкими и требует постоянного обследования врачом, которого в колонии не получает. В карантин его могла посещать только мама, которая передавала лекарства и еду. Однако в течение длительного времени у родных нет связи с парнем.
До плена украинец закончил Ясиноватский профессиональный лицей железнодорожного транспорта, потому что хотел быть железнодорожником, как его мать. Людмила Денисова отметила, что кроме мамы, дома парня ждут бабушки и 84-летний прадедушка.
"Все вышеназванные действия по отношению к Богдану Ковальчуку являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенциях от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года", - подчеркнула омбудсман.
Людмила Денисова обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно совершить визит к украинцу, способствовать его немедленному освобождению и просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться, чтобы поднять вопрос об увольнении парня.
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