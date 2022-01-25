Удерживаемая оккупантами в ОРДО украинка Федорук имеет проблемы со здоровьем и нуждается в немедленной госпитализации, - Денисова

Об этом сообщает Офис омбудсмана .



В 2014 году дочери Елены Федорук выехали из временно оккупированного Кальмиусского Донецкой области в Киев. Сама женщина не могла этого сделать, поскольку ее маме заменили тазобедренный сустав и она передвигалась на инвалидной коляске.



Оккупанты задержали украинку 25 июля 2017 и вывезли в неизвестном направлении.



"Сначала ее содержали в печально известной тюрьме "Изоляция", где физически и морально унижали, заставляли работать на кухне. Впоследствии Елену обвинили в "шпионаже" и осудили на 11 лет лишения свободы", - рассказывает Денисова.



По информации омбудсмана, в Снежнянской исправительной колонии №127 Елена Федорук тяжело работает швеей по 10-12 часов в сутки. В 7:00 утра их привозят в цех и возвращают около 19:00. От постоянной сидящей работы у украинки развился тромбофлебит: сильно отекают ноги. Когда боль становится невыносимой, женщине позволяют остаться в камере, но при этом вынуждают работать: вручную разгружать или загружать мусорные машины или носить дрова и уголь.



Денисова отмечает, что из-за шитья по 12 часов и плохого искусственного освещения на производстве и в камере у Елены Федорук также ухудшилось зрение и беспокоят частые головные боли. По имеющейся информации, в колонии ей не оказывают никакой медицинской помощи. Женщина получает только то лекарство, которое ей передает больная мать.



Такие действия в отношении гражданки Украины Елены Федорук являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод. человека в 1950 году", - подчеркнула омбудсман.



Людмила Денисова обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно посетить Елену Федорук, содействовать ее немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью, а также просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично.

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