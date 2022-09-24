Об этом сообщило издание Reuters .

Известно, что об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Ирана Насера Канаани в субботу, 24 сентября.

Он также "советовал" Украине "воздержаться от влияния третьих сторон, стремящихся разрушить отношения между двумя странами".

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