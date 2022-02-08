"Удержаться у власти любой ценой": экс-министр соцполитики Рева заявил об опасности масштабных фальсификаций в случае онлайн-голосования
Бывший министр социальной политики Андрей Рева считает, что власти могут раздать пенсионерам смартфоны, чтобы ввести электронное голосование на выборах и фальсифицировать результаты
Об этом он заявил в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"Я думаю, что это стратегическая цель "зеленой" власти. Ей нужно удержаться любой ценой у власти. Ясно, что классические классификации их не устраивают, им уже нужны новейшие технологии для того, чтобы убедить общество, что их так сильно любят". Если будет е-голосование, можно будет голосовать заранее.Тот же руководитель собрал всех и все ему показали, как проголосовали через свои смартфоны. Или студентов, или кого-то другого. Ясно, что у людей нет смартфонов и они не могут проголосовать - вот они пенсионерам и выдадут", - сказал Рева.
Экс-министр отметил, что пенсионер, которому выдали смартфон - он уже будет формально иметь устройство для голосования.
"Представьте, что он в нем не разбирается и не голосует. Можно же написать, потом по факту, что он тоже проголосовал, на участок не ходил, а проголосовал по смартфону. Кто это проконтролирует? Я вижу потенциальную возможность для масштабных подлогов с целью удержаться у власти. В этом мне кажется, есть самая большая опасность, которую сегодня пытаются для страны создать "зеленые" под видом, что они вроде бы за людей", - подытожил он.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что весной 2022 года все вакцинированные граждане в возрасте от 60 лет смогут получить бесплатный смартфон от государства.
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