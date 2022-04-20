Удержать коридор в Крым и оттеснить украинские силы за пределы Донбасса и Луганщины, - Мотузяник рассказал о планах РФ до 9 мая

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .



"Сейчас их цель вполне понятна: оттеснить украинские силы за административные границы Донетчины и Луганщины и удержать сухопутный коридор к временно оккупированному Крыму. Именно такую "победу" их власть и будет пытаться "продать" своему обществу. Но Россия точно не ограничится исключительно этим" , – подчеркнул Александр Мотузяник.



Он назвал очевидным то, что россияне будут наступать и в других областях, в частности в Херсонской, чтобы оккупировать как можно больше территорий. Спикер Минобороны отметил, что оккупанты уже готовятся к этому и закрепляются на уже захваченных участках.



"Но это будет зависеть от результатов боевых действий именно в Донецкой и Луганской областях", - отметил он и добавил, что в зоне ООС россияне будут пытаться оцепить украинских военных, перекрыть им логистическое обеспечение.

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