Капитан Национальной гвардии Украины поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Северодонецк имеет стратегическое значение, ведь пока мы держим город, огонь российской артиллерии по Лисичанску и Бахмуту размазан. Российские оккупанты также не могут взять нашу группировку войск в котел. Как только мы отойдем от Северодонецка, концентрация российской артиллерии на дру3гих направле6ниях усилится. Россияне увязли в городских боях", - заметил Кузик.

Украинский воин добавил, что ситуация в Северодонецке разворачивается в нашу пользу, российские оккупанты несут потери.

"Мы уже отбили у москалей около квартала Северодонецка. Враг несет тяжелые потери. Только по нашему сектору сожжено 2 танка, намолотили изрядно пехоты. Все подразделения, которые сейчас находятся в Северодонецке, пытаются продвигаться. Сегодня очень удачный день, дай Бог, чтобы так было дальше", - заметил Петр Кузик.

В Луганской области 7 июня россияне убили человека, еще одного ранили, повредили по меньшей мере 25 домов и больницу.

Сегодня, 8 июня, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире Единого марафона рассказал, что российские захватчики планируют форсировать реку Сиверский Донец, чтобы создать плацдарм для наступления. Город Северодонецк рашисты не контролируют.

8 июня 2022 г. около 8 утра оккупанты обстреляли Бахмут, российские снаряды ударили по школе и админзданию, где находились люди.

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