Удержание Северодонецка отвлекает артиллерию России от Лисичанска и Бахмута, - командир батальона "Свобода" Кузик
Командир батальона "Свобода" Петр Кузик считает, что удержание Северодонецка Луганской области отвлекает российскую артиллерию от Лисичанска и Бахмута
Капитан Национальной гвардии Украины поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".
"Северодонецк имеет стратегическое значение, ведь пока мы держим город, огонь российской артиллерии по Лисичанску и Бахмуту размазан. Российские оккупанты также не могут взять нашу группировку войск в котел. Как только мы отойдем от Северодонецка, концентрация российской артиллерии на дру3гих направле6ниях усилится. Россияне увязли в городских боях", - заметил Кузик.
Украинский воин добавил, что ситуация в Северодонецке разворачивается в нашу пользу, российские оккупанты несут потери.
"Мы уже отбили у москалей около квартала Северодонецка. Враг несет тяжелые потери. Только по нашему сектору сожжено 2 танка, намолотили изрядно пехоты. Все подразделения, которые сейчас находятся в Северодонецке, пытаются продвигаться. Сегодня очень удачный день, дай Бог, чтобы так было дальше", - заметил Петр Кузик.
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