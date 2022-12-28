Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

В обзоре говорится, что Россия усилила линию фронта в районе Кременной Луганской области на фоне усиления давления со стороны украинских сил. При этом отмечается, что Кременная стала довольно уязвимой после того, как ВСУ продвинулись вперед на запад через город Лиман в октябре.

"Россия построила большие новые оборонительные сооружения в этом районе и, вероятно, предоставит приоритет удержанию линии здесь", - рассказала разведка Британии.

Основанная причина строительства оборонных сооружений в этом районе, по мнению разведки, в том, что эта территория имеет важное логистическое значение для поддержки войск РФ на Донбассе.

"В Кремле утверждают, что "освобождение этой территории является основным оправданием для войны", – говорится в сообщении.

24 декабря британская разведка подчеркнула, что россияне пока не способны начать новое широкомасштабное наступление в Украине из-за нехватки боеприпасов . Аналитики констатировали, что уязвимость нынешнего оперативного плана России состоит в том, что даже простое поддержание оборонных операций вдоль ее длинной линии фронта требует значительных ежедневных расходов снарядов и ракет.

26 декабря аналитики Deep State в Луганской отметили , что области в районе Сватово-Кременная продолжаются позиционные бои, оккупанты перебросили в сектор дополнительные силы, в том числе наемников из ППК "Вагнер".

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