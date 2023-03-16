Об этом и не только мировые СМИ писали 16 марта:

The New York Times

Украинские военные выпускают тысячи артиллерийских снарядов в день, пытаясь удержать восточный город Бахмут, пишет американское издание. Темпы, которые, по мнению американских и европейских официальных лиц, невыгодны и могут поставить под угрозу запланированную весеннюю кампанию, которая может оказаться решающей.

Польша раскрыла российскую шпионскую группу, пытавшуюся саботировать поставки оружия в Украину. В четверг задержаны девять иностранцев, обвиненных в шпионаже в пользу России и подготовке операций по препятствованию поставкой западного оружия в соседнюю Украину.

Пентагон обнародовал первые рассекреченные видеоизображения событий, повлекшие столкновение российского истребителя с невооруженным американским разведывательным дроном. На 42-секундном ролике показано, как российские самолеты разбрызгивают на беспилотник Reaper авиационное топливо, прежде чем он упал в Черное море.

Россия разворачивает дополнительные корабли в Черном море, возможно, для поиска сбитого американского беспилотника. Издание отмечает, что украинские военные сообщили о необычной активности российского флота в Черном море в четверг, заявив, что больше кораблей было развернуто в водах в нетипичной рассеянной форме, что свидетельствует о том, что они искали обломки сбитого американского беспилотника.

The Washington Post

Польша заявляет, что станет первой страной НАТО, которая предоставит Украине истребители. Страна поставит Украине первую партию из четырех МиГ-29 советского производства, заявил польский президент Анджей Дуда, усиливая давление на других союзников по НАТО, чтобы они взяли на себя подобные обязательства. Самолеты находятся в "полном рабочем состоянии" и будут доставлены в "ближайшие несколько дней".

Война в Украине является определяющим моментом для госсекретаря США Энтони Блинкена, отмечает издание. Главный дипломат Байдена сохранил союзников Вашингтона вместе, но выйти из конца игры оказывается неосязаемым. Речь идет о том, что, когда Блинкен лично обратился к Владимиру Зеленскому, надеясь убедить его в неизбежности российского вторжения, президент Украины ему не поверил. Предупреждению не хватало конкретики, вспоминал Зеленский в интервью после вторжения. Более того, если американцы действительно верили, что ситуация настолько ужасна, как намекал Блинкен, почему они не начали посылать более мощное оружие месяцами раньше?

Предлагается репортаж о смелой фронтовой миссии по эвакуации нежелающих украинцев из Часового Яра. Журналисты отмечают, что через тринадцать месяцев после полномасштабного вторжения России некоторые украинцы, слишком больные или слишком гордые, чтобы эвакуироваться из зон боевых действий, остаются в серьезной опасности. Появляется волонтерская группа, которая с мая вытащила 4000 человек, вытащив их из некоторых из самых опасных мест и помогая им переехать в Украину или за границу.

Также сообщается, что в Ростове-на-Дону вблизи Украины огонь охватил здание ФСБ России. В результате пожара погиб по меньшей мере один человек и двое ранены.

Politico

Украине нечего терять, поэтому США спешат подготовить Киев к весеннему наступлению, пишет издание. Вашингтон все больше озабочен сокращением поставок боеприпасов и противовоздушной обороны в Украину. Как отмечается, Вооруженные силы США быстро отправляют технику на поле боя и тренируют украинские силы накануне большого наступления на Россию, которое ожидается в конце весны.

Разыскивается кандидат в президенты от Республиканской партии, поддерживающий Украину, сообщает издание. Республиканцы в Сенате критикуют бывшего президента Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона ДеСантиса за то, что они не поддерживают Украину, призывая к лидерам, которые примут внешнюю политику в стиле Рейгана. В то время ряд республиканцев в Сенате открыто говорят о желании иметь знамена Республиканской партии с другим подходом.

Вице-президент США Камала Харрис присоединилась к законодателям от обеих партий в критике высказываний губернатора Флориды Рона ДеСантиса о том, что поддержка Украины в ее войне против России не является жизненно важным интересом национальной безопасности Соединенных Штатов. Она сказала: "Если вы действительно понимаете суть проблемы, вы, пожалуй, не делали бы подобных заявлений".

The Guardian

Одна из статей рассказывает о друзьях России за границей, одобряющих ее вооруженную агрессию против Украины. Отмечается, что, судя по недавнему съезду Международного движения русофилов, организованному консервативными активистами и с большой помпой состоялся в застекленном зале Государственного музея Пушкина в Москве, ответ – политические маргиналы и теоретики заговора. Среди них были противоречивый американский актер Стивен Сигал, внук Шарля де Голля и итальянская принцесса и ученая, известная своими переводами Толкина, которая боится, что европейских ребят поощряют жениться на их коровах.

Сообщается также, что российский военный Даниил Фролкин, признавшийся в убийстве мирного жителя в Украине в прошлом году, был приговорен военным судом на Дальнем Востоке России к пяти с половиной годам лишения свободы условно по обвинению в распространении "фейковых новостей" об армии. Этот приговор расценивают как попытку умолкнуть других военнослужащих.

Россия совершила в Украине широкий спектр военных преступлений, включая умышленные убийства, систематические пытки и депортацию детей, утверждается в отчете расследования при поддержке ООН. Российские войска совершали "неизбирательные и непропорциональные" нападения на Украину, прибегали к пыткам, убивали мирных жителей вне боевых действий и не принимали мер по защите украинского населения.

А британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что лучший способ защитить Молдову от нападения со стороны России – это защитить Украину.

Издание также пишет , что назначенный Россией лидер в оккупированном Донецке Денис Пушилин заявил, что он не видит никаких признаков того, что Украина отступает от Бахмута. В то же время, он утверждал, что украинским силам трудно поставлять боеприпасы, продовольствие или подкрепление.

В Белом доме заявили, что решение Польши предоставить Украине истребители МиГ-29 является "суверенным решением", которое не будет побуждать президента Джо Байдена поставить Киеву американские самолеты F-16.

Также в США сказали , что переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином были бы "хорошим делом".

CNN

Сообщается, что на востоке Украины был сбит беспилотник китайского производства, модернизирован и вооружен. Украинские военные сбили дрон из автоматического оружия АК-47 на выходных. Это был Mugin-5, коммерческий беспилотный летательный аппарат (БПЛА), изготовленный китайским производителем в портовом городе Сямэнь на восточном побережье Китая.

Польша пообещала прислать четыре истребителя МиГ-29 в Украину, и это первая страна-член НАТО, которая сделала важный шаг в борьбе Киева, чтобы противостоять давлению России. Издание подчеркивает , что хотя отправка МиГов является разрывом с альянсом, это не является неожиданным шагом и полностью отвечает членству Польши в НАТО. Это может изменить динамику внутри НАТО, выступая катализатором для большего количества стран, чтобы это сделать, или огорчить страны, которые выступают против более активного привлечения НАТО к конфликту, как Венгрия.

Предлагается анализ, в котором говорится, что потрясающее воздушное видео, на котором российский реактивный самолет гудит, а затем, очевидно, ударяется в американский дрон над Черным морем, ярко показывает, как война в Украине может выйти из-под контроля. Но если в этой драме есть что-то отрадное, то, кажется, два ядерных государства намерены предотвратить худший сценарий конфликта. Предполагается, что противостояние, приведшее к гневной риторике между Вашингтоном и Москвой, но не более того, было бы гораздо хуже, если бы американский дрон Reaper был пилотируемым летательным аппаратом.

Президент России Владимир Путин обвинил Запад в "санкционной войне" против России, которую он назвал причиной падения ВВП страны. По его словам, РФ направляла свою экономику в сторону стран, которые не ввели санкции, призвав лидеров бизнеса помочь построить новую российскую экономику и поблагодарив их за их усилия помочь российскому государству.

Отмечается , что пока наемники Вагнера пытаются взять Бахмут, их лидер Евгений Пригожин выглядит все более изолированным. Воинствующий босс российской частной военной группы "Вагнера" наслаждается своей ролью антиистеблишмента, но появляется все больше признаков того, что московский истеблишмент сейчас прижал его к рукам и тяжело дышит. Пригожин сделал ставку на то, что его наемники поднимут российский флаг в восточноукраинском городе Бахмуте, хотя это стоило значительных убытков для его сил и, вероятно, для его собственного состояния.

Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что крайне важно срочно обеспечить Украину свежими боеприпасами для противодействия вторжению России. Он отметил, что за последние 12 месяцев Германия поддержала Украину почти 15 млрд долларов, чтобы помочь отразить вторжение России, что "значительная сумма, но она подходит для нашей страны".

BBC

Утраты россиян в Бахмуте возрастают, но тактика меняется. Украина провела линию в грязи, и эта линия — Бахмут. Журналисты пишут , что это город, о котором мало кто говорит, что он имеет стратегическое значение, но в боях за который погибли десятки тысяч человек. Она началась более семи месяцев назад и является самой длинной битвой войны.

Gazeta Wyborcza

Польское медиа пишет со ссылкой ежедневную газету Il Foglio, что Дмитрий Медведев из Совбеза России приказал вагнеровцам убить министра обороны Италии Гвидо Крозетто. "По данным наших спецслужб, угроза реальна", сообщает издание.

Более 80% респондентов воспринимают Россию как противника или соперника. Новое обследование общественного мнения в Европе документирует прочность единства вокруг украинского дела и показывает три основных фактора этого единства. Но отмечается, надолго ли такое единство.

Также сообщается, что вооружение Украины может привести к новой холодной войне. "Мир без оружия" – с такими лозунгами на баннерах вышли на улицы пацифисты из Германии. Полмиллиона немцев подписали петицию с призывом не отправлять оружие в Украину и начать переговоры с Москвой. Больше в статье.