Об этом и не только мировые СМИ писали 6 марта:

The New York Times:

В американском издании The New York Times акцентировали на заявлении о том, что украинский генералитет хочет продолжить оборону Бахмута. Высшие генералы Украины хотят укрепить свои силы, которые держатся в Бахмуте, Киев будет продолжать защищать пострадавший восточный город, несмотря на его почти окружение российскими войсками и рост предположений о возможном отступлении Украины.

Проведя запланированное совещание с генеральным составом Вооруженных сил, президент Владимир Зеленский сказал, что ситуация в Бахмуте под особым вниманием, при этом высший военный командующий Украины генерал Валерий Залужный и другой высокопоставленный командир сигнализируют, что украинская оборона там должна продолжаться.

"Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее укрепление наших позиций в Бахмуте", - говорится в сообщении офиса Зеленского о встрече.

Также в The New York Times написали отдельную статью-репортаж о том, как украинские солдаты, почти в окружении, оттесняют россиян. Битва за Бахмут не закончилась — по крайней мере, еще. Украинские десантно-штурмовые бригады на выходных кроваво напомнили об этом Москве.

После месяцев эпической борьбы в последние дни казалось, что бой за украинский город Бахмут достигает кульминации, когда российские войска приблизились к окружению города, а некоторые украинские подразделения вышли оттуда. Потом рано в субботу украинские десантно-штурмовые бригады пошли в атаку. В выходные дни сотни военных присоединились к контрнаступлению, атакуя с земли и обстреливая позиции россиян артиллерией с окрестных холмов.

Украинское командование признало, что их силы в Бахмуте все еще сталкиваются с риском окружения, но бои в минувшие выходные показали, что военные, удивившие мир своей настойчивостью, еще не готовы сдавать Бахмут.

The Washington Post:

В The Washington Post также посвятили статью обороне Бахмута. Написав о том, что победа России в Бахмуте не изменит ход войны . Пока продолжается многомесячное сражение за Бахмут, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что победа России там обеспечит Кремлю символическую победу, но не переломит ход более широкой войны. Украинские чиновники говорят, что российские войска не захватили полный контроль над восточноукраинским городом.

The Guardian:

Британское издание The Guardian написало статью о премьер-министре Эстонии Каи Каллас, которая начала взвешивать варианты новой правящей коалиции после резкой победы на выборах, на которой она получила больше личных голосов, чем любой политик в истории страны. Она одна из сильнейших прокиевских голосов в Европе, и заявила в понедельник, что чувствует "скромность и благодарность" за результат, показавший, что эстонцы "чрезвычайно ценят либеральные ценности, безопасность, основанную на ЕС и НАТО, и твердую поддержку Украины".

Также в The Guardian написали об украинской теннисистке Марте Костюк, которая посвятила свой первый титул WTA Tour "всем борющимся и умирающим людям в Украине" после победы над россиянкой Варварой Грачевой на ATX Open. 20-летняя девушка, занимающая 40 место в рейтинге, одержала победу над 66-й ракеткой мира со счетом 6-3, 7-5 за час 32 минуты, а затем отказалась пожать руку сопернице у сетки.

Кроме этого журналисты написали об возглавляемом Великобританией фонде, который будет поставлять оружие Украине с задержками. Ведь выделено всего 200 миллионов фунтов стерлингов из 520 миллионов фунтов стерлингов, и участники тендера жалуются на сам тендер. Только 200 миллионов фунтов стерлингов выделено на фоне предупреждений, что остальное финансирование не будет обеспечивать оружие на "фронте, пока лето". Участники тендера жалуются, что процесс, которым руководит Министерство обороны Великобритании, которое сотрудничает с шестью другими европейскими странами, вызвало разочарование из-за нарушений сроков, а Министерство обороны признало, что заключение контрактов "неизбежно требовало времени".

Политико:

Аналитическое издание Politico написало статью о том, чтобы наказать Путина, Запад должен говорить с Глобальным Югом как с партнерами. Пока Ассамблея Организации Объединенных Наций готовится к голосованию по созданию специального трибунала для рассмотрения обвинений против России в преступлении агрессии, одно становится все более очевидным: для того чтобы президент России Владимир Путин был наказан за свое решение начать неспровоцированную войну против Украины, Запад требует поддержки других. Или, как сказал министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар в прошлом году, Европе нужно выйти из представления о том, что ее проблемы являются проблемами мира, но проблемы мира не являются проблемами Европы.

Пока, к сожалению, мало что свидетельствует о том, что Европе, Соединенным Штатам или Украине удалось этого достичь, что также объясняет, почему Россия имеет ограниченный, но ощутимый успех в незападном мире, включая Индию.

Также в Politico посвятили статью теме обороны Бахмута. Институт изучения войны, американский аналитический центр сообщил, что украинские войска, возможно, проводят ограниченный уход в восточном Бахмуте, продолжая бои против наступающих российских сил.

"Российские военные блоггеры также снизили свои ожидания по поводу способности российских войск начать дополнительные наступательные действия, которые, вероятно, завершатся независимо от того, действительно ли российские войска захватят Бахмут", — говорится в заявлении аналитического центра. "Если российским войскам удастся взять Бахмут, они могут попытаться возобновить наступление на Константиновку или Славянск, но столкнутся с ограничениями персонала и оборудования".

Британское министерство обороны заявило, что Бахмут находится под "усиливающимся давлением".

"Регулярная российская армия и силы Группы Вагнера осуществили дальнейшее продвижение к северным окрестностям города, который удерживается Украиной, и уязвим для атак России с трех сторон", - сообщили в правительстве.

CNN:

В CNN высказали свои предположения, что впервые за восемь месяцев Россия может быть близка к захвату Бахмута, но ей это очень дорого обойдется. В материале говорится, что украинская оборона в городе и вокруг него "сжимается" из-за сочетания интенсивного артиллерийского, минометного огня и авиаударов, а также значительных усилий сухопутных войск РФ. Бывший австралийский генерал Мик Райан заявил, что ВСУ могут решить, что они добились всего, что могли, оставаясь на своих оборонительных позициях вокруг Бахмута, и что сохранение сил для дальнейших боев важнее. "Но вывод украинских войск не равнозначен катастрофе, если он осуществляется упорядоченно. К этому следует относиться как к обычной тактике, а не как к предвестнику катастрофы", — сказал Райан.

Журналисты заявили, что "наступает момент, когда разумнее отступить, чем нести возрастающие потери и сокрушительный моральный удар".

Также в CNN написали о том, что Китай становится все более изолированным, поскольку отказывается осудить вторжение своего партнера России в Украину , сохраняя при этом военное давление на Тайвань. Таким образом, страна теряет свои лидерские позиции в Тихоокеанском регионе. Только за последние несколько месяцев Япония пообещала удвоить расходы по обороне и приобрести оружие большой дальности в США; Южная Корея признала, что стабильность в Тайванском проливе необходима для ее безопасности; Филиппины объявили о новых правах доступа США к военным базам и говорят о совместном патрулировании Южно-Китайского моря с Австралией, Японией и США. Об этом пишет CNN.

Это могут быть величайшие инициативы, но они далеко не единственные, из-за которых Китай становится все более изолированным на собственном "заднем дворе".

BBC:

В BBC написали о том, что по данным Минобороны Великобритании, российские резервисты воюют в Украине лопатами. Российские резервисты могли использовать "лопаты" для "рукопашного" боя в Украине из-за нехватки боеприпасов. В конце февраля резервисты рассказали, что получили приказ штурмовать украинскую позицию, "вооруженные только огнестрельным оружием и лопатами", как сообщает министерство последние обновления разведданные. Упоминается лопасть под названием МПЛ-50.

По словам министерства, инструмент был разработан в 1869 году и мало изменен. Десятилетиями она являлась частью снаряжения российской армии резервистов.

Постоянное использование лопаты "в качестве оружия подчеркивает жестокие и низкотехнологичные боевые действия, которые стали характерными для большей части войны", говорится в сообщении.

Также в BBC написали о том, что российский босс ЧВК "Вагнер" предполагает "зраду" в битве за Бахмут. Глава российской частной армии Вагнера говорит, что она не получает необходимых боеприпасов из Москвы, поскольку стремится установить контроль над Бахмутом. Восточный город пережил месяцы интенсивных боев, когда ЧВК Вагнера и регулярные российские войска пытались захватить его. Но босс Вагнера Евгений Пригожин говорит, что нехватка боеприпасов в его армии может быть "обычной бюрократией или предательством".

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты Gazeta Wyborcza написали статью о том, что украинцы и поляки уже год под одной крышей – "это нелегко, но хорошо", говорят они. Журналисты рассказали несколько истории вынужденных переселенцев, живущих в Польше, которые работают там и получают образование.

Кроме того, у Gazeta Wyborcza взяли интервью у главы Укрзализныци и написали статью, как работает Украинская железная дорога и происходит ее обновление. Чиновник акцентировал, что в Украине не отменили ни один пассажирский поезд за время войны.

Кроме этого поляки посвятили статью тому, как долго Австрия будет "хвастаться" нейтралитетом . Независимые эксперты призывают к открытой дискуссии.