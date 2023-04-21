Удастся ли нам наконец закончить Революцию Достоинства
Четыре года назад прошел первый тур президентских выборов, на которых победил Владимир Зеленский
Что произошло тогда? Я считаю, что это второй (мирный) этап Революции Достоинства. В 2014 году люди вышли, требуя не только справедливости или возвращения в Европу. Люди вышли за смену системы власти в стране. В 2019 году, люди требовали тех же изменений. Правда, с одним большим отличием. В 2019 году изменился общественный договор. И тогда он звучал так: "Дайте этому парню шанс, а если ему не удастся, мы уедем из этой страны".
Главной проблемой государства в тот момент была не коррупция, как многие считают, или бедность. Главной проблемой был катастрофический разрыв человека и государства.
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Война изменила публичный контракт и позволила консолидировать общество вокруг государства. Впервые за 30 лет основная часть общества стала ассоциировать себя с государством. Это огромная цена, которую мы платим за эту войну и самое страшное: потерять это единство.
Война изменила публичный контракт и позволила консолидировать общество вокруг государства. Впервые за 30 лет основная часть общества стала ассоциировать себя с государством. Это огромная цена, которую мы платим за эту войну и самое страшное: потерять это единство.
После войны к политикам будет три вопроса:
- Что ты делал с 24.02.22?
- Имеешь ли ты моральное право заниматься восстановлением?
- У тебя есть интеллектуальные и моральные способности, чтобы вытащить нас из этой экономической пропасти?
Собственно, от правильных или неправильных ответов на эти вопросы будет зависеть одно-единственное дело: удастся ли нам наконец закончить Революцию Достоинства. Потому что после войны, общественный договор "Дайте шанс, или мы уедем отсюда" никуда не исчезнет и станет гораздо страшнее, чем в 2019.
И напоследок. Любые примитивные ботокоменты буду удалять. Проблемы, которые нас ждут настолько глобальны, что свести их к баталиям "Сам дурак" - значит точно попрощаться с дополнительными 3-5 миллионами людей.
К сожалению, большинство действующих политиков к этому и хотят свести дискуссию.
Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.
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