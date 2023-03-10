"Удары возмездия": СБУ показала видео уничтожения российских ЗРК дронами-камикадзе
Спецназ СБУ с помощью дронов-камикадзе уничтожил российские зенитные ракетные комплексы ТОР М2 и С-300 ВМ
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.
"В ответ на каждый российский "ракетный удар возмездия" мы нанесем удары настоящего возмездия - чтобы уничтожать оккупантов, их базы и технику! Работаем дальше до полной Победы!" – говорится в сообщении.
- Ночью и утром 9 марта РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами-камикадзе, убив и ранив мирных жителей, а также повредив критическую инфраструктуру.
- Минобороны РФ назвало ракетный обстрел Украины "массированным ударом возмездия" за Брянск.
- Ранее в РФ заявили об "украинской ДРГ" в Брянской области, стрельбе и якобы взятии заложников. В украинской разведке назвали события на Брянщине "внутренним противостоянием между гражданами РФ".
- 5 марта спецподразделение KRAKEN показало, как с помощью дрона-камикадзе уничтожило автономную башню наблюдения "Гренадер" в Брянской области.
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