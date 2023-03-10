"Удары возмездия": СБУ показала видео уничтожения российских ЗРК дронами-камикадзе

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.

"В ответ на каждый российский "ракетный удар возмездия" мы нанесем удары настоящего возмездия - чтобы уничтожать оккупантов, их базы и технику! Работаем дальше до полной Победы!" – говорится в сообщении.