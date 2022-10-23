Об этом сообщает Институт изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание, что 22 октября россияне снова нанесли массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Таким образом, они пытаются сломать волю украинцев к борьбе и заставить власть применить дополнительные ресурсы для защиты гражданского населения и энергетической инфраструктуры вместо того, чтобы направить их для контрнаступления на востоке и юге страны.

Однако в ISW считают очень маловероятным, что российские удары по гражданской инфраструктуре подорвут волю Украины к борьбе. Однако, по мере снижения температуры, они все больше будут создавать экономическую и гуманитарную проблему. Отключение света в сочетании с холодной зимней погодой и поврежденными зданиями, вероятно, усугубит страдания гражданского населения Украины этой зимой.

"Между тем российская кампания по атакам на энергетическую инфраструктуру существенно не меняет ситуации на поле боя, а российские оправдания для таких ударов становятся все слабее", - пришли к выводу в ISW.

22 октября в Укрэнерго заявили, что масштабы повреждений из-за нового удара РФ по энергосистеме Украины могут превзойти последствия атак с 10 по 12 октября.

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