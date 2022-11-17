Удары по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе были бы невозможны без помощи партизан, - представитель ГУР
Представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал, насколько важно украинское партизанское движение на временно оккупированных территориях
Об этом он сказал в интервью t-online .
Скибицкий отметил, что местное сопротивление важно для украинского контрнаступления и рассказал, что удары беспилотников по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе в июле были бы невозможны без помощи партизан. Он также отметил, что именно движение сопротивления помогло создать списки херсонских коллаборантов, которые помогали в организации "референдумов" в сентябре.
Представитель ГУР сообщил, что в настоящее время очаги сопротивления действуют в Херсоне, Запорожской области и Крыму. Он также отметил, что многие партизаны гибнут в ходе опасных операций.
"Эта непростая задача. Российский оккупационный режим состоит из агентов ФСБ, российской нацгвардии, регулярных войск и коллаборационистов. Многие партизаны погибают. Но это патриотический поступок, который помогает освободить нашу страну", - сказал Скибицкий.
- Также представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал , что военные поражения усиливают попытки РФ к ведению переговоров с украинскими властями, но они могут состояться только после освобождения всех оккупированных территорий.
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