Об этом он сказал в интервью t-online .

Скибицкий отметил, что местное сопротивление важно для украинского контрнаступления и рассказал, что удары беспилотников по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе в июле были бы невозможны без помощи партизан. Он также отметил, что именно движение сопротивления помогло создать списки херсонских коллаборантов, которые помогали в организации "референдумов" в сентябре.

Представитель ГУР сообщил, что в настоящее время очаги сопротивления действуют в Херсоне, Запорожской области и Крыму. Он также отметил, что многие партизаны гибнут в ходе опасных операций.

"Эта непростая задача. Российский оккупационный режим состоит из агентов ФСБ, российской нацгвардии, регулярных войск и коллаборационистов. Многие партизаны погибают. Но это патриотический поступок, который помогает освободить нашу страну", - сказал Скибицкий.

Также представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал , что военные поражения усиливают попытки РФ к ведению переговоров с украинскими властями, но они могут состояться только после освобождения всех оккупированных территорий.

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