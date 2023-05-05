Об этом информирует минобороны Великобритании .

В последнее время на российской железной дороге у границы с Украиной участились аварии. Речь идет о диверсиях неизвестных лиц, которые подрывают железнодорожные пути. Это приводит к кратковременным перебоям в движении военной железной дороги РФ.

Специалисты заметили, что аварии на российской железной дороге усилят давление на силовиков, которые скорее всего не смогут полностью оградить свою сеть от атак.

"Несмотря на то, что ее (России, - ред.) железнодорожные военные бригады способны быстро восстановить сообщение, эти инциденты усилят давление на российские силы внутренней безопасности, которые скорее всего не смогут полностью оградить огромную и уязвимую железнодорожную сеть России от нападения" , – пишет ведомство.