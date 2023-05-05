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Удары по российским железным дорогам усиливают давление на силы внутренней безопасности, - британская разведка

5 мая, 2023 пятница
09:49
Война с Россией

Британская разведка отметила, что России вряд ли удастся оградить свою железнодорожную сеть от предполагаемых будущих нападений, эти удары усиливают давление на внутреннюю безопасность

Об этом информирует минобороны Великобритании .

В последнее время на российской железной дороге у границы с Украиной участились аварии. Речь идет о диверсиях неизвестных лиц, которые подрывают железнодорожные пути. Это приводит к кратковременным перебоям в движении военной железной дороги РФ.

Специалисты заметили, что аварии на российской железной дороге усилят давление на силовиков, которые скорее всего не смогут полностью оградить свою сеть от атак.

"Несмотря на то, что ее (России, - ред.) железнодорожные военные бригады способны быстро восстановить сообщение, эти инциденты усилят давление на российские силы внутренней безопасности, которые скорее всего не смогут полностью оградить огромную и уязвимую железнодорожную сеть России от нападения" , – пишет ведомство.

  • Напомним, 1 мая в Брянской области поезд с 60 вагонами, загруженными нефтепродуктами и строительными материалами, сошел с рельсов в результате детонации взрывчатки, произошел пожар.
  • В Брянской области РФ раздались три взрыва на железнодорожном пути – с рельсов сошли локомотив и 20 вагонов грузового поезда.
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