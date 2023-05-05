Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Во-первых, Украина не взяла на себя ответственность за взрывы над Кремлем. Мы можем только предполагать, кто атаковал Кремль. Нам все равно, кто это делает. Однако удары по территории РФ с каждым разом становятся все более филигранными. Если вспоминать первые пуски дронов по России, некоторые из них падали, а некоторые не долетали. Однако сейчас ситуация значительно изменилась", - пояснил Ступак.

Эксперт отметил, что интенсивность ударов по России будет возрастать.

"Раньше пуски беспилотников по территории РФ были в тестовом режиме. Определялись их технические характеристики и возможности. Сейчас мы уже видим отличные прилеты на территории РФ. И что меня очень удивляет, граждане Украины не так реагируют на взрывы в России. Удары по территории РФ превратились в обыденность", - добавил он.