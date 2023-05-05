Удары по России с каждым днем будут становиться все более филигранными, - военный эксперт Ступак
Военный эксперт Иван Ступак убежден, что интенсивность ударов по территории РФ будет возрастать, а сами удары будут становиться все более эффективными
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Во-первых, Украина не взяла на себя ответственность за взрывы над Кремлем. Мы можем только предполагать, кто атаковал Кремль. Нам все равно, кто это делает. Однако удары по территории РФ с каждым разом становятся все более филигранными. Если вспоминать первые пуски дронов по России, некоторые из них падали, а некоторые не долетали. Однако сейчас ситуация значительно изменилась", - пояснил Ступак.
Эксперт отметил, что интенсивность ударов по России будет возрастать.
"Раньше пуски беспилотников по территории РФ были в тестовом режиме. Определялись их технические характеристики и возможности. Сейчас мы уже видим отличные прилеты на территории РФ. И что меня очень удивляет, граждане Украины не так реагируют на взрывы в России. Удары по территории РФ превратились в обыденность", - добавил он.
- 3 мая Россия обвинила Украину в попытке нанести удар по Кремлю беспилотником в ночь на 3 мая.
- Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после взрыва дрона над кремлем необходимо "физически устранить" Зеленского и его правительство.
- На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае утром 5 мая произошел пожар из-за атаки беспилотника
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