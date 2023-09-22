Удары по Крыму - намек Кремлю на готовность Украины уничтожать энергетические объекты РФ зимой, - военный обозреватель Шарп

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Самым важным аспектом в ударах по российским военным объектам в Крыму является определенный символизм. Такие удары, как сегодня, оказывают большое влияние на российское общество, особенно на тех, кто поддерживает эту войну. Удар по штабу Черноморского флота РФ был более демонстративным и имел, возможно, меньший военный смысл, чем удар по запасному штабу флота", - пояснил Шарп.

Обозреватель считает, что сегодняшний удар по штабу Черноморского флота РФ также имел эффект устрашения.

"Удары Украины по Крыму являются проблемой для российских властей. Ведь эти удары показывают, что эффективно защитить полуостров они не могут. Именно поэтому речь идет больше о символической и медийной составляющих этих ударов. таких ударов Я считаю, что эти удары также имеют эффект устрашения.Накануне зимы много говорят о том, что РФ готовится возобновить свою кампанию по уничтожению энергетической инфраструктуры Украины.И сегодня Кремль получил символический намек. энергетические объекты. Возможно, не на территории РФ, но в Крыму так точно", - добавил он.