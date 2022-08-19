Удары по Крымскому мосту пока преждевременны и нецелесообразны, - Згурец

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Если мы говорим о поражении Крымского моста, то это имеет две составляющие. Одна из них, военно-политического и информационного характера, когда удары по Крымскому мосту приведут к панике совсем другого уровня на полуострове, а с другой - наличие реальных возможностей и текущей Секретарь СНБО, Алексей Данилов, говорил, что это действительно важная цель, но мы начнем наносить удары, как только будут соответствующие возможности", - прокомментировал военный эксперт.



Сергей Згурец отметил, что мосты являются сверхпрочными сооружениями и их уничтожение входит в планы ВСУ, но на соответствующем этапе. А сейчас использование дальнобойных средств или других средств впечатления сконцентрировано непосредственно на объектах, влияющих на боеспособность противника, чтобы замедлять действия РФ и изменять подходы к подтягиванию боеприпасов.



"Удары по Крымскому мосту, даже при значительном количестве спланированных действий, на сегодняшний день выглядит преждевременными, учитывая военные возможности и эффект. Если мы все усилия бросим на уничтожение Крымского моста, то на текущем этапе это не будет выглядеть целесообразным, поэтому украинская армия пока что этим не занимается. Но нанесение ударов по полотну моста – реальная задача на определенном этапе, но пока это преждевременно", - пояснил Згурец.

Ранее генерал-майор запаса и бывший военный прокурор Украины Виктор Чумак заявил, что Севастопольская бухта и Крымский мост являются легитимными целями для Вооруженных сил Украины

Также генерал Дмитрий Марченко отметил, что уничтожение Крымского моста неизбежно .

17 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост является законной военной целью и должен быть уничтожен.

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