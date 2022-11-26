Об этом сказал израильский военный эксперт Давид Гендельман в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Проблема в том, что даже если это (обстрелы критической инфраструктуры, - ред.) действительно не склонит Украину к переговорам, но это уже создает ей гигантские проблемы как энергетические, так и финансовые, и все остальное, прежде всего проблемы ресурсов", - отметил он. он.

По мнению эксперта, часть этих проблем можно решить.

"Как с обогревом, так и с дополнительными источниками электроэнергии, генераторами и так далее. Но это все требует огромного количества ресурсов, которое с гораздо большей пользой можно было бы использовать на фронте. И даже такие простые вещи, как буржуйки, которые граждане раньше покупали для солдат на фронт, сейчас они покупают для себя. Деньги у них не резиновые, то же и на уровне государства касается больших автотрансформаторов и так далее. Понятно, что часть – помощь Запада, как трансформаторы, так и генераторы", - подчеркнул Гендельман.

Эксперт добавил, что это все огромные ресурсы уже на уровне миллиардов долларов, которые с гораздо большей пользой можно было использовать на фронте.

"Сейчас они не используются на фронте и уже это само по себе ухудшает обстановку для Украины, не говоря уже о самом гуманитарном аспекте. Начинается зима, нет отопления, нет света, даже если украинский боевой дух это не сломает, это создает очень большие проблемы. решение которых нужно потратить огромное количество ресурсов, которых в Украине, как все понимают, не так много", - подытожил он.

Напомним, 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины, избивали по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Генштаб отчитывается, что российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет".

По состоянию на 11:00 26 ноября в Украине около 75% потребностей потребления электроэнергии покрыты, однако 25% остаются в дефиците .