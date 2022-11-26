Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Удары по критической инфраструктуре Украине создают проблемы, на которые требуются огромные ресурсы, - военный эксперт Гендельман
Эксклюзив

Удары по критической инфраструктуре Украине создают проблемы, на которые требуются огромные ресурсы, - военный эксперт Гендельман

26 ноября, 2022 суббота
12:29
война с Россией

Российские удары по украинской энергетической инфраструктуре забирают огромные ресурсы, которые можно было бы использовать на фронте

Об этом сказал израильский военный эксперт Давид Гендельман в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Проблема в том, что даже если это (обстрелы критической инфраструктуры, - ред.) действительно не склонит Украину к переговорам, но это уже создает ей гигантские проблемы как энергетические, так и финансовые, и все остальное, прежде всего проблемы ресурсов", - отметил он. он.

По мнению эксперта, часть этих проблем можно решить.

"Как с обогревом, так и с дополнительными источниками электроэнергии, генераторами и так далее. Но это все требует огромного количества ресурсов, которое с гораздо большей пользой можно было бы использовать на фронте. И даже такие простые вещи, как буржуйки, которые граждане раньше покупали для солдат на фронт, сейчас они покупают для себя. Деньги у них не резиновые, то же и на уровне государства касается больших автотрансформаторов и так далее. Понятно, что часть – помощь Запада, как трансформаторы, так и генераторы", - подчеркнул Гендельман.

Эксперт добавил, что это все огромные ресурсы уже на уровне миллиардов долларов, которые с гораздо большей пользой можно было использовать на фронте.

"Сейчас они не используются на фронте и уже это само по себе ухудшает обстановку для Украины, не говоря уже о самом гуманитарном аспекте. Начинается зима, нет отопления, нет света, даже если украинский боевой дух это не сломает, это создает очень большие проблемы. решение которых нужно потратить огромное количество ресурсов, которых в Украине, как все понимают, не так много", - подытожил он.

  • Напомним, 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины, избивали по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Генштаб отчитывается, что российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет".
  • По состоянию на 11:00 26 ноября в Украине около 75% потребностей потребления электроэнергии покрыты, однако 25% остаются в дефиците .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Экономика
Военные новости
Читайте также:
24 ноября, 2022 четверг
Россия готовит войска к обострению на границе с Украиной
24 ноября, 2022 четверг
Россияне уже понимают, что с Юга им придется отступать, - Гуменюк
Михайло Жернаков
Автор Михаил Жернаков
25 ноября, 2022 пятница
У нас здесь нашли целый суд, тоже работающий на врага, причем давно
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.69
    Покупка 39.69
    Продажа 40.43
  • EUR
    Покупка 40.18
    Продажа 41.21
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
26 ноября
14:54
В Херсоне провели первую после освобождения операцию на сердце
14:45
Из российского плена вернули 9 воинов. Среди них защитники Мариуполя, ЧАЭС и Змеиного
14:36
Искусственный миграционный кризис: в Житомирской области задержали нелегалов из Пакистана и Бангладеш, которым помогали белорусские пограничники
14:13
Обновлено
ЧМ-2022: расписание всех матчей и трансляций 26 ноября
14:07
OPINION
Дистанции войны у каждого свои...
14:00
Австралия победила Тунис на ЧМ-2022 по футболу
13:57
Олаф Шольц
Шольц предлагает упростить правила обретения гражданства в Германии
13:54
Обновлено
С места события
В Днепре есть прилет. Пострадала женщина, повреждены 7 домов
13:52
Бельгия подписала декларацию о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО, - Зеленский
13:51
Жители Мариуполя живут в палатках, готовят еду на улице и ночуют в подвалах, - горсовет
13:34
В Никопольском районе предупредили о заминировании береговой линии Каховского водохранилища
13:13
Курс валют на 26 ноября: сколько стоят доллар и евро в обменниках
12:56
Путин может ликвидировать Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины, - Институт исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга
12:42
В Одессе задержан агент ФСБ, снимавший позиции ВСУ на видеорегистратор
12:25
Бельгия отправит Украине подводные дроны и мобильные лаборатории
12:07
OPINION
В Голодоморе — корни Бучи, Бородянки, Мариуполя
11:58
В Херсоне возобновили электроснабжение
11:55
Оккупанты обстреляли Харьковщину: один человек пострадал
11:35
Зеленский встретился с премьер-министром Бельгии
11:34
Отключение электроэнергии продолжается: 25% электроэнергии остаются в дефиците
11:33
На восточной границе Эстонии начали работать украинские пограничники
11:24
Премьер Польши Моравецкий прибыл в Киев и почтил память жертв Голодоморов
11:22
Китай бьет суточные рекорды по количеству больных коронавирусом
11:16
В Херсонской области от российских обстрелов в сутки погибли два человека, еще десять - ранены
10:59
В ISW разоблачили Путина во лжи о встрече с мобилизованными матерями
10:50
На Донетчине в результате обстрелов армии РФ ранены четыре мирных жителя
10:27
OPINION
Николай Княжицкий
Украинцы дождались от понтифика слов правды об "абсурдной, безумной войне"
10:22
Голодомор
Чтобы избежать трагедий Голодомора, нужно победить преемников Сталина, - МИД Латвии
10:22
Британская разведка объяснила, почему РФ бьет по Украине ракетами, предназначенными для доставки ядерных боеголовок
10:19
Украинцы чтят память жертв Голодоморов
10:06
OPINION
Вызовом для Украины является высокий уровень безработицы
09:40
Украинцы просят президента забрать Киево-Печерскую и Святогорскую лавры у Московского патриархата
09:30
За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 86,7 тыс. оккупантов, 2901 танк и 1554 дрона
08:53
Правительство Канады выделило около $7,6 млн на закупку генераторов для Украины
08:34
Оккупанты за ночь пять раз обстреляли Никопольский район
08:08
Больницы Луганщины переполнены ранеными россиянами, а морги – телами захватчиков, - Генштаб
08:06
Войска НАТО показали проведение учений вблизи границ Беларуси и России
08:03
OPINION
Лагерь диктаторов во главе с КНР начал "крестовый поход" к возобновлению мирового тоталитаризма
07:40
Захватчики за сутки выпустили 11 ракет, попадания есть не менее в пяти населенных пунктах Харьковщины, Донетчины и Запорожья, - Генштаб
07:13
В Украине стартовала акция "16 дней против гендерно обусловленного насилия"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV