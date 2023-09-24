Удары по командным пунктам Черноморского флота РФ в Крыму и другой "хлопок": где у оккупантов взрывалось на этой неделе

Больше о "хлопке" в России и на временно оккупированных территориях в недельном обзоре Еспресо.

Удар по штабу Черноморского флота в Крыму и оккупационной администрации "ДНР" в Донецке

Фото: Крымский ветер

На этой неделе во временно оккупированном Крыму было особенно громко – украинские ракеты били точно по командным пунктам оккупантов, напоминая крымчанам, что возвращение полуострова под контроль Украины все ближе. Также мощный "хлопок" прилетел Донецк, в самое сердце оккупационной власти.

В среду, 20 сентября, ВСУ нанесли удачный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи временно оккупированного Севастополя. Это подтвердил представитель ГУР Андрей Юсов. Как отмечают телеграм-каналы, был нанесен удар по месту расположения главной нефтебазы Черноморского флота, где хранятся миллионы тонн горючего. Planet Labs опубликовало спутниковые снимки, на которых видны последствия удара ВСУ по командному пункту россиян во временно оккупированном Крыму 20 сентября. По данным издания, там размещен 744-й Центр связи Командования ЧФ РФ. Днем ранее появилась информация, что Россия вывела часть военных кораблей из Севастопольской бухты, а вторую готовит к выводу. Но это не помогло российским военным уйти от украинских ракет.

21 сентября Служба безопасности и Военно-Морские силы подтвердили массированную атаку на Крым. Они попали по военному аэродрому Саки во временно оккупированном Крыму. Минобороны РФ заявило, что ПВО уничтожила 19 беспилотников над полуостровом. Отмечается, что на аэродроме в тот момент было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК "Панцирь". Там же находилась база подготовки операторов БПЛА Mojaher. Россия теряла ключевые компоненты своих батарей С-400 по крайней мере пять раз, в том числе две из них, которые дислоцированы в Крыму, - за последний месяц

Днем 21 сентября во временно оккупированном Крыму снова раздались взрывы - местные жители сообщают о пусках ракет. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил взрывы в районе бухты Омега и мыса Фиолент.

В пятницу, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы: в Вооруженных Силах Украины подтвердили поражение штаба Черноморского флота РФ в Севастополе. В российском пропагандистском агентстве ТАСС сообщили, что обломки после удара по штабу Черноморского флота РФ "разбросаны на сотни метров". На месте происшествия было "большое количество" скорых. Во время атаки на штаб Черноморского флота были использованы ракеты Storm Shadow, предоставленные Украине Великобританией. В пресс-службе ССО сообщили , что это была спецоперация "Крабовая ловушка", а ракета попала в штаб ЧФ РФ во время совещания руководителей. В результате атаки погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них — российские генералы. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак отметил , что в штабе ЧФ РФ хранились документы под грифом "Секретно".

Утром субботы, 23 сентября, в оккупированном Севастополе местные сообщили о взрывах и звуках пролета ракет, вблизи флотского арсенала РФ поднялось облако дыма. Оккупационные власти заявили о работе ПВО, осколки ракеты якобы упали в местном парке.

После серии ударов по военным базам россиян во временно оккупированном Крыму так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сказал горожанам самостоятельно заниматься обустройством укрытий, поскольку оккупационные власти не имеют ресурсов на их благоустройство.

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В начале недели, в понедельник, 18 сентября, россияне заявили о взрыве возле оккупационной администрации главаря террористической "ДНР" Дениса Пушилина. Взрывы прогремели в центре временно оккупированного Донецка. Россияне утверждают, что украинские военные выпустили три ракеты из РСЗО. РосСМИ пишут, что здание "получило незначительные повреждения в результате обстрела".

Фото: скрин с видео

Взрывы в нескольких областях России

В нескольких округах РФ прогремела серия взрывов как из-за работы украинских беспилотников, так и в результате работы диверсантов.

Во вторник, 19 сентября, в Шебекинском городском округе Белгородской области сработала система ПВО, якобы сбившая три воздушных цели на подлете к городу.

20 сентября Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило о "диверсии неизвестных" на военном аэродроме Чкаловский в Московской области, где находится 72-я авиабаза Балтийского флота РФ (Су-30СМ, Су-24М) и базируется 689-й гвардейский истребительный авиаполк, который использует самолеты Су-27П. По данным украинской разведки, неизвестные на тщательно охраняемом аэродроме заложили взрывчатку и взорвали самолеты Ан-148 и Ил-20, принадлежащие 354-му авиаполку специального назначения, а также вертолет Ми-28Н, который до этого активно привлекался к сбиванию ударных дронов над Московской областью. Самолеты получили серьезные повреждения, не позволяющие их быстро отремонтировать. Интересно, что жены российских военных летчиков из Энгельса рассказывают об угрозах, поступающих им и членам их семей из-за участия мужей в обстрелах мирных украинских городов.

Как бонус, утром среды, 20 сентября, в министерстве обороны РФ заявили о падении истребителя Су-34 в Воронежской области. По словам россиян, экипаж успел катапультироваться. У истребителя отказала стойка шасси. Кстати, за этот год в России произошло более 120 авиапроисшествий с участием гражданских самолетов, что в 2,2 раза больше, чем за предыдущие пять лет.

Утром воскресенья, 24 сентября, в России заявили о попадании украинского БПЛА в административное здание города Курска. В Генеральном управлении разведки подтвердили поражение здания Федеральной службы безопасности РФ в городе, а затем и нефтеперерабатывающего завода у курского аэродрома.

Украинская разведка сообщила , что ночью 24 сентября неизвестные диверсанты нанесли удар по военным объектам Московской и Калужской областей, повреждена вражеская техника.

Мнения экспертов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил , что Украина расширила свою кампанию против России, используя беспилотники и ракеты для атак на военные и экономические цели.

"Беспилотчики, безусловно, облегчат операции по освобождению наших территорий. Дроны не боятся этого, их не жалко", - сказал Буданов.

Майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире телеканала "Еспресо" заявил , что украинские силы способны достигать любой точки временно оккупированного Крыма для поражения противника. Полуостров находится под прицелом ВСУ.

"Крым находится, если не под огневым контролем, то по меньшей мере под прицелом ВСУ. Украинские силы способны поражать любую точку на территории временно оккупированного Крыма нашими средствами поражения", - сообщил майор запаса НГУ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал два варианта будущего для Черноморского флота РФ: ликвидация будет либо добровольной, либо принудительной.

"Самый лучший и безопасный выход для сохранения целостности имущественно-хозяйственного комплекса города Ахтиар (старое название – Севастополь) и прилегающих территорий – добровольное затопление. Славные российские военные рефлексии – уничтожение собственного флота при приближении противника – должны иметь продолжение во времени и традицию наследования", - указал Данилов.

Военный обозреватель Давид Шарп считает, что удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе имел целью символический характер. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".