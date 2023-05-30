С начала мая российские оккупанты существенно изменили характер и подход к ракетным атакам украинской столицы. Сейчас они комплексно подходят к вопросу о поражении определенных для себя целей.

Россия обстреливает украинские города по разным направлениям и по разным траекториям, пытаясь вычислить пробелы в обороне и обойти украинскую ПВО.

В ночь на 30 мая 2023 года с 23:30 до 04:30 российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131".

В общей сложности с севера и юга были зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе. Силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожили 29 ударных БПЛА.

По оценкам британской разведки, РФ стала чаще привлекать разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) во время своих ракетных атак вглубь территории Украины.

Речь идет о том, что частые ракетные удары дальнего радиуса действия вглубь территории Украины, вероятно, в первую очередь направлены на ослабление украинской противовоздушной обороны.

Действительно, атаки направлены на то, чтобы максимально уничтожить украинскую систему ПВО, которая прикрывает Киев. Для врага важно нанести репутационный удар по американским системам ПВО и доказать эффективность своего оружия. Судя по всему, одной из главных целей были комплексы ПВО Patriot.

Впрочем, не стоит исключать возможность нанесения ударов по так называемым "центрам принятия решений".

Стоит отметить, что российские оккупанты еще долго будут в состоянии использовать против Украины высокоточные ракеты Х-47 "Кинжал" и "Искандер". При этом враг будет применять их в комплексе вместе с другими видами ракетного вооружения и БПЛА.

Следует отметить, что разведка Британии подтвердила потерю Россией нескольких ракет "Кинжал" в Украине, отметив, что эти события стали конфузом и сюрпризом для РФ, представлявшей ракеты как "непобедимые".

Примечательно, что во время ракетной атаки противника по Киеву 29 мая были использованы баллистические и крылатые ракеты "Искандер". По сообщениям официальных структур страны-оккупанта, баллистическая ракета 9М723 комплекса "Искандер" обладает "уникальными характеристиками". Речь идет о том, что эта ракета якобы создана с использованием технологии малозаметности, а на конечном участке маневрирует с перегрузкой в 20-30G. Кроме того, она оснащена комплексом РЭБ, а во время атаки отстреливает ложные цели. Все это, по мнению россиян, позволяло заявлять о возможности прорыва противоракетной обороны потенциального противника.

Впрочем, вышло по-другому. По информации Генерального штаба ВСУ, все 11 ракет были уничтожены.

Тем не менее, несмотря на успешный характер работы украинской ПВО, ракетные атаки со стороны противника будут продолжены. Если речь идет о прифронтовых городах, то там россияне используют С-300, которых у них еще достаточно много.

Враг имеет в запасе до 3000 ракет к этому ЗРК, большинство из которых, однако, отслужило более 30 лет, поэтому находится в некондиционном состоянии. При текущих темпах отстрела имеющихся ракет к С-300 рашистам хватит на годы войны. Тем более, они так заодно решают проблему утилизации своих ракет.

Далеко не факт, что враг будет использовать "кинжалы" и "искандеры" в количестве по шесть и одиннадцать единиц за раз.

Единичные пуски во время комплексного удара, так называемой "звездной" атаки, с использованием различных видов высокоточного оружия - "кинжалов", "калибров", "искандеров" и других - могут эту практику в дальнейшем продолжать.

Поэтому успокаиваться и говорить, что у них уже нет возможности, — откровенный бред. У них есть возможности.

РФ исчерпала значительный запас ракетного вооружения, но, к сожалению, она смогла наладить их производство. Россия будет терроризировать Украину ракетами, пока у нее будет хватать ресурса, поэтому Украине важно продолжать укреплять ПВО.

Специально для Еспресо

Об авторе. Дмитрий Снегирев, обозреватель Еспресо

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