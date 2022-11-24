Об этом он написал в twitter.

"Сегодня (23 ноября, - ред.) были массированы обстрелы Украины, в результате чего большая часть страны осталась без воды и электричества. Любой удар по гражданской инфраструктуре является военным преступлением и не должен оставаться безнаказанным", - подчеркнул Макрон.

Ночью, 23 ноября, русские войска обстреляли Вольнянск в Запорожье. Ракеты попали в родильное отделение местной больницы. Зеленский отреагировал на обстрелы.

Днем 23 ноября в Днепропетровской и Полтавской области работала ПВО.

Однако оккупанты попали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве, также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде. Снабжение воды приостановили в Киеве.

В тот же день после очередного удара по объектам энергетики по всей Украине город Хмельницкий полностью остался без электроэнергии. В Харькове из-за отсутствия электроснабжения остановился метрополитен и весь электротранспорт.

Также из-за вражеской атаки на Западе Украины возникли перебои с электроснабжением.

В целом силы ПВО сбили 51 крылатую ракету из 70 и 5 дронов-камикадзе, атаковавших территорию Украины.

В тот же день в своем выступлении на заседании Совбеза президент Украины призвал ООН осудить ракетные удары россиян по энергетической инфраструктуре.

А заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила ответственность России за обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Украине. Они могут привести к гуманитарной катастрофе. РФ обязана отвечать за это.

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