Удары по инфраструктуре не должны оставаться безнаказанными, - Макрон об атаке РФ по Украине 23 ноября
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает ракетные удары РФ по территории Украины военным преступлением, которое не должно оставаться безнаказанным
Об этом он написал в twitter.
"Сегодня (23 ноября, - ред.) были массированы обстрелы Украины, в результате чего большая часть страны осталась без воды и электричества. Любой удар по гражданской инфраструктуре является военным преступлением и не должен оставаться безнаказанным", - подчеркнул Макрон.
- Ночью, 23 ноября, русские войска обстреляли Вольнянск в Запорожье. Ракеты попали в родильное отделение местной больницы. Зеленский отреагировал на обстрелы.
- Днем 23 ноября в Днепропетровской и Полтавской области работала ПВО.
- Однако оккупанты попали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве, также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде. Снабжение воды приостановили в Киеве.
- В тот же день после очередного удара по объектам энергетики по всей Украине город Хмельницкий полностью остался без электроэнергии. В Харькове из-за отсутствия электроснабжения остановился метрополитен и весь электротранспорт.
- Также из-за вражеской атаки на Западе Украины возникли перебои с электроснабжением.
- В целом силы ПВО сбили 51 крылатую ракету из 70 и 5 дронов-камикадзе, атаковавших территорию Украины.
- В тот же день в своем выступлении на заседании Совбеза президент Украины призвал ООН осудить ракетные удары россиян по энергетической инфраструктуре.
- А заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила ответственность России за обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Украине. Они могут привести к гуманитарной катастрофе. РФ обязана отвечать за это.
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