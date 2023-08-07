Об этом говорится в отчете ISW.

Отмечается, что 6 августа Силы обороны Украины ударили по двум ключевым автодорожным мостам вдоль важнейших наземных коммуникаций российских захватчиков, соединяющих оккупированные Крым и часть Херсонской области, в результате чего войска РФ перенаправили дорожное движение с коротких восточных маршрутов на более длинные западные.

Так, руководитель оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ якобы выпустили 12 ракет по автодорожному мосту через Генический пролив, соединяющий Генический район с Арабатской стрелкой, и что 9 из этих ракет вроде бы перехватило российское ПВО. А так называемый глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что украинские воины якобы выпустили 2 ракеты по мосту через Чонгар, и одна ракета прошла через средства ПВО захватчиков и повредила дорожное полотно автомобильного моста.

При этом российские источники утверждают, что украинские силы использовали крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения обоих ударов, хотя ISW пока не видел подтверждения того, что российские силы перехватили именно эти крылатые ракеты.

Также Аксенов рассказал, что вроде бы ведутся ремонтные работы на мосту через Чонгар, и что оккупанты перенаправят весь трафик через КПВВ "Армянск" и "Перекоп" на трассы М-17 (Армянск - Олешки) и Т2202 (Армянск - Новая Каховка). Зато оккупационное министерство транспорта Крыма объявило, что все движение через КПП "Джанкой" по трассе М-18 закрыто, но движение по мосту через Керченский пролив и через Керченскую паромную переправу работает в обычном режиме.

ФСБ приостановила въезд гражданских лиц на оккупированную Арабатскую стрелку с 31 июля, и российские официальные лица не комментируют состояние движения по трассе Геническ - Арабатская стрелка.

Аналитики Института отмечают, что степень повреждения моста через Генический пролив, вероятно, заставит российских оккупантов перенаправить военные перевозки с Арабатской стрелки на более длинные западные маршруты между оккупированным Крымом и подконтрольной им частью территории Херсонской области.

Так, трасса М-17 проходит через Армянск, а затем разветвляется на пересечении с трассой Т2202 на север и продолжается на северо-запад, что означает, что большая часть, если не все российские автомобильные дороги между Крымом и Херсонской областью должны проходить вдоль или очень близко до одного 20-километрового участка трассы М-17 между Ишунем и Армянском, говорится в отчете.

"Это серьезное узкое место в российских GLOC, вероятно, создаст значительные сбои в логистике и вероятность задержек и заторов. Неясно, как быстро российские официальные лица смогут отремонтировать мост через Чонгар, и так же неясно, отремонтировали ли российские официальные лица железнодорожный мост, по которому украинские войска нанесли удар 29 июля", - говорится в сообщении.

В ISW считают, что восстановление поврежденного моста через Генический пролив займет гораздо больше времени. В отчете также говорится, что российские GLOC вдоль автомагистрали T2202 северо-западнее Крыма, особенно маршруты вдоль основных и магистральных дорог к югу от Новой Каховки, находятся ближе к позициям ВСУ в верхней Херсонской области, и во многих случаях в пределах досягаемости артиллерийского огня, удерживаемого украинцами западного берега реки.

"Российские силы, вероятно, могут снизить риски от украинского огня с закрытых позиций в этом районе, выбрав более медленные и менее эффективные сельские дороги к северо-востоку от Чаплинки, но за счет более медленной и более сложной материально-технической поддержки", - пишет Институт.

Удары по мостам через Чонгар и Геническ – часть кампании контрнаступления

Так, эксперты считают, что удары по мостам на критических российских объектах наземных коммуникаций являются частью кампании украинских сил по перехвату, направленной на создание условий для будущих решительных контрнаступающих операций.

Например, российский блоггер, связанный с ЧВК Вагнера, утверждал, что удары ВСУ 6 августа показывают, что украинские силы методически пытаются отрезать российскую группировку на юге Украины и нарушить ее логистику, подобно украинской кампании по перехвату во время Херсонского контрнаступления.

Также он отмечал, что российская оборона на западном (правом) берегу Херсонской области была разрушена в считанные дни после нескольких месяцев ударов ВСУ по логистике оккупантов, и выразил опасение, что ситуация может повториться.

В Институте полагают, что украинские удары по восточным контрольно-пропускным пунктам, скорее всего, прервут переброску российского личного состава, техники и оборудования из оккупированного Крыма для проведения важнейших оборонных операций РФ в западной части Запорожской области и в районе границы между Запорожской и Донецкой областями на неопределенный срок.

"Украинские силы, пожалуй, также расширяют свои усилия по перехвату, чтобы нацелиться на российские военно-морские цели, участвующие в российской логистике в Черном море, как наблюдал ISW", - говорится в выводах отчета.

Добавляется, что украинские официальные лица регулярно заявляли о своей приверженности кампании по перехвату российских военных объектов с целью ослабления логистики захватчиков и их оборонных возможностей, чтобы создать благоприятные условия для будущих контрнаступательных действий ВСУ.