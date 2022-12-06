Удары по авиабазам в тылу России вызвали шквал критики провластных блоггеров, - ISW

Об этом пишет Институт изучения войны, анализируя сообщения российских военных блоггеров.

Российские милблогеры раскритиковали чиновников за то, что они не предусмотрели и не предотвратили удары беспилотников по авиабазам "Энгельс-2" и "Дягилево" 5 декабря. Некоторые корреспонденты отметили, что российские военные не защищали должным образом авиабазы, причем некоторые предполагают, что этого не сделано, несмотря на то, что было известно, что эти объекты являются явными целями для украинских ударов.

Несколько известных российских милблогеров утверждали, что украинские диверсионно-разведывательные группы, вероятно, нанесли удар по авиабазе Энгельс-2 с территории России, утверждая, что украинские диверсионно-разведывательные группы действуют либо внутри России, либо если БПЛА были запущены с территории Украины. – что Москва находится под угрозой с территории Украины.

Напомним, 5 декабря ударили военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. Трое российских военнослужащих, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо получили ранения. Оба аэродрома обслуживают самолеты, выпускающие ракеты по территории Украины. По неподтвержденным данным на одном из аэродромов в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим. Вечером в минобороны РФ признали , что два аэродрома потерпели удар.

Украинские военные эксперты считают , что удары по военным аэродромам РФ имеют очень серьезное и идеологическое значение для Путина. Он в очередной раз получил оплеуху, поскольку один из его элементов ядерной триады получил повреждение.

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